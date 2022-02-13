Фильму Боба Фосса "Кабаре" - 50 лет

Если с большой натяжкой считать мюзикл развлекательным жанром, то это меньше всего относится к фильму Боба Фосса "Кабаре". 13 февраля картине стукнуло ровно полвека, а ее актуальность с каждым годом только возрастает.

Ее действие происходит в Берлине времен Веймарской Республики в 1931 году, когда нацистская партия пошла в рост. И то, как семена фашизма стремительно прорастают во всех, даже самых мирных сферах жизни, передано через будни небольшого берлинского кабаре: незаметно, в унисон с происходящим на улицах, меняется его репертуар, тон фривольных песенок становится все более жестким и агрессивным.

Если предыдущий мюзикл Боба Фосса "Милая Чарити", сюжетно повторяющий фильм Феллини "Ночи Кабирии", строился как чисто музыкальное действо - герои легко переходили с диалогов на пение, танцы выплескивались на улицы и площади, и все кульминационные эмоциональные моменты воплощались в музыке, то в "Кабаре" принцип иной, более характерный для кинодрамы: герои поют, так сказать, по долгу службы. Салли Боулс - американская певичка в берлинском кабаре-клубе "Кит Кат", там наличествуют также разбитной конферансье в стиле унисекс, музыканты, товарищи героини по профессии. И музыка возникает просто потому, что по ходу действия артисты кабаре показывают свои номера. А фокус фильма и мастерство его создателей в том, что именно через эти номера и передан быстро меняющийся политический и психологический климат в стране. Только однажды музыка выплескивается из стен кабаре в пивную на городской площади - когда юные наци запевают свое сладкоголосое, но зловещее Tomorrow Belongs to Me (Завтра принадлежит мне). И эта песня, начатая светловолосым солистом в форме гитлерюгенда, быстро, как пожар, охватывает весь источающий патриотический энтузиазм пивной люд. Эта сцена стала классикой жанра, примером того, как через одну только песню можно передать в фильме весь кошмар свершающейся на наших глазах национальной катастрофы.

Свою жизнь ныне знаменитый сюжет начал в книге Кристофера Айшервуда "Берлинские истории", основанной на личном опыте автора, который несколько лет прожил в Германии 30-х. Там наблюдал становление нацизма, там сблизился с дивой из кабаре - как и он сам, англичанкой. Описанная в книге история дала основу для пьесы 50-х "Я - фотоаппарат". А в 1966 году на Бродвее появился мюзикл "Кабаре" с музыкой Джона Кандера и Фреда Эбба в постановке Гарольда Принса, где англичанин Крис превратился в американца Клиффа, а декадентский Кит-Кат-Клуб стал зеркалом подступавшей исторической трагедии. Эта оригинальная версия мюзикла получила восемь премий "Тони" и воодушевила Боба Фосса на создание фильма. В ней начался взлет молодого актера Джоэла Грея, которого мы все знаем по роли конферансье в картине Фосса.

Восемь "Оскаров" взял этот фильм 1972 года! Среди лауреатов - Лайза Миннелли, впервые явившаяся в музыкальной кинороли, дочь звездных родителей - суперзвезды музыкальных экранов Джуди Гарленд ("Волшебник страны Оз") и знаменитого режиссера киномюзиклов Винсенте Миннелли ("Американец в Париже", "Жижи"). От них она унаследовала фантастическое ощущение музыки как стихии, в которой летишь, как воздуха, которым дышишь. Через незатейливые, вульгарные, сексуально накаленные номера кабаре она великолепно передала и горечь рухнувших надежд, и наигранный оптимизм, которым пытается себя взбодрить неудавшаяся звезда, и ужас перед надвигающимся апокалипсисом. Эти вторые смыслы музыкальных номеров волшебством ее таланта становились главными, они и составили смысл всего фильма. Образ Салли Боулс по совету Винсенте Миннелли был скопирован с популярной кабаретной и киноактрисы Луизы Брукс, секс-символа 30-х, которая, как и героиня "Кабаре", приехала в Берлин в поисках мировой славы.

"Кабаре" принесло "Оскара" за режиссуру и Бобу Фоссу (правильнее называть его Боб Фосси, но уж так у нас повелось) - бродвейскому хореографу, который дебютировал в кино фильмом "Милая Чарити". Несмотря на многие достоинства и участие Ширли Маклейн в главной роли, картина прошла в прокате без успеха, и на студии сомневались, стоит ли доверить Фоссу столь ответственный и дорогой проект. Дирекция предпочитала уже зарекомендовавших себя режиссеров Джозефа Манкевича, Джина Келли или Билли Уайлдера, но Бобу Фоссу удалось уговорить шефов студии Allied Artists, и они впоследствии об этом не пожалели: фильм фактически спас кинокомпанию, которая после серьезного кризиса пыталась снова укрепиться в киноиндустрии. Именно Фосс сделал кабаре "Кит Кат" метафорой немецкого декаданса 30-х, заказал авторам несколько дополнительных музыкальных номеров (среди них Mein Herr и Money) и в принципе весьма далеко ушел от классической бродвейской версии, тиражированной театрами всего мира.

Фильм мгновенно стал хитом во многих странах мира. Маститый критик Роджер Эберт отмечал, что картина ушла от привычных представлений, будто мюзикл обязательно должен делать зрителей счастливыми. "Кабаре" отнесли к разряду шедевров, Американский институт кино включил картину в число ста лучших фильмов всех времен, поместив ее на 63-е место.

В СССР фильм не был куплен и в 90-е годы разошелся на пиратских видеокассетах. Официально он впервые был выпущен компанией "Екатеринбург Арт" на кассетах VHS. В прокате он у нас не шел.