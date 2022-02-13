Франция делает ставку на атомную энергетику вразрез с Германией

Стратегическое решение Макрон принял еще в ноябре прошлого года, когда, обратившись к нации из Елисейского дворца, заявил о том, что "ради обеспечения энергетической безопасность страны" будет возобновлено строительство ядерных реакторов. А теперь изложил конкретную программу, назвав сроки реализации.
Помимо того, что действующие ныне 56 ядерных реакторов продолжат свою службу, появятся и новые. Речь идет о шести реакторах нового поколения EPR-2. Их строительство начнут в 2028 году, а ввод в строй намечен на 2035 год. В проект будет вложено не менее 50,5 млрд евро. Более того, предусмотрено еще восемь таких агрегатов, они появятся позднее.
Помимо этого Макрон объявил о намерении вложить 1 миллиард евро в разработку малых модульных реакторов SMR мощностью от 50 до 500 МВт. Их преимущество - относительная простота изготовления, сборка на конвейере с дальнейшей доставкой на место эксплуатации.
Макрон также рассказал о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), место которых в энергобалансе Франции пока невелико. Причем акцент будет сделан на солнечной энергетике. Такие станции, по словам президента, "лучше вписываются в пейзаж" по сравнению с ветрогенераторами.
Объем получаемой от солнца энергии планируется увеличить в 10 раз, а от ветра - в два раза, для чего будут созданы 50 морских парков ветряных электростанций. Сейчас на АЭС вырабатывается более 70% всего электричества, потребляемого в стране (планируется, что будет 80%). Всего в стране работает 56 реакторов. На долю солнца приходится до 2%, ветра - 8%, газа и угля - до 9% от всей генерации. При этом благодаря большим мощностям АЭС Франция вырабатывает электроэнергии больше, чем потребляет, экспортируя ее в Германию и Италию.
Конечно, в стране есть и противники АЭС. В основном это "зеленые". Поэтому один из их лидеров Янник Жадо, выставивший кандидатуру на предстоящих президентских выборах, отреагировав на выступление Макрона, написал в Twitter: "Макрон обрекает Францию на энергетическое и промышленное устаревание вплоть до конца этого века". Правда, мало кто обратил внимание на критику политика, шансы которого в президентской гонке невелики.
Франция объявила о планах по атомной энергетике, не дожидаясь решения Европарламента и Совета Европы, который сейчас рассматривает возможность признания АЭС чистой генерацией. Для главного противника атомной энергетики - Германии такое решение Парижа едва ли сюрприз, разногласия по этому вопросу у стран сохранялись с 2012 года. Париж, что еще раз подтвердил Макрон, сделал ставку на "мирный атом", в Германии, где "зеленые" теперь контролируют не только профильные министерства - экономики, экологии, энергетики, но и МИД, - искореняют АЭС. В конце прошлого года закрыли половину из оставшихся шести станций, а к концу 2022-го такая же судьба ждет последние три.
Кроме Франции, в ЕС у атомной энергетики есть другие сторонники - Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Польша и Словения. Из не входящих в союз государств АЭС продолжают строить в Великобритании.
Франция входит в круг из четырех стран, которые в состоянии самостоятельно строить АЭС наряду с Россией, США и Китаем, отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Другие страны, конечно, могут также принять декларативное решение о строительстве АЭС, но сами сделать этого не смогут.
Показательно, что именно Россия, США и Китай никогда даже не начинали разговоров о выводе атомной генерации из энергобаланса. Во Франции такие разговоры были в 2015-2017 году, во время предвыборной президентской кампании Макрона. Тогда он обещал сократить долю атомной генерации в стране до 50%. Но после энергетического кризиса 2021 года изменил свой подход к АЭС.
Развитие АЭС всегда было больше политической проблемой из-за противоположных позиций по вопросу у Германии и Франции. Решение Парижа на общеевропейский курс в сторону развития ВИЭ не повлияет, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.
Политика по отказу от карбоновой генерации рассчитана до 2050 года и будет выполняться, согласен Тузов. Но он отмечает, что энергетический кризис показал слабость ВИЭ на ветре и солнце. По сути, ЕС идет по пути концепции "зеленого квадрата", предложенной "Росатомом". Концепция подразумевает генерацию энергии от ВИЭ из четырех источников - атом, гидроэнергетика, ветер и солнце. Но в силу специфики территории ЕС рассчитывать на гидроэнергетику сложно, поэтому ее хотят заменить на газ.