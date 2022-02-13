Франция делает ставку на атомную энергетику вразрез с Германией

Эмманюэль Макрон окончательно определил перспективы развития энергетики во Франции. Выступив в Бельфоре, промышленном центре на востоке страны, он дал четко понять, что основной акцент на период до 2050 года будет сделан на АЭС. По его словам, это "позволит восстановить контроль над энергетической судьбой Франции".

Стратегическое решение Макрон принял еще в ноябре прошлого года, когда, обратившись к нации из Елисейского дворца, заявил о том, что "ради обеспечения энергетической безопасность страны" будет возобновлено строительство ядерных реакторов. А теперь изложил конкретную программу, назвав сроки реализации.

Помимо того, что действующие ныне 56 ядерных реакторов продолжат свою службу, появятся и новые. Речь идет о шести реакторах нового поколения EPR-2. Их строительство начнут в 2028 году, а ввод в строй намечен на 2035 год. В проект будет вложено не менее 50,5 млрд евро. Более того, предусмотрено еще восемь таких агрегатов, они появятся позднее.

Помимо этого Макрон объявил о намерении вложить 1 миллиард евро в разработку малых модульных реакторов SMR мощностью от 50 до 500 МВт. Их преимущество - относительная простота изготовления, сборка на конвейере с дальнейшей доставкой на место эксплуатации.

Макрон также рассказал о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), место которых в энергобалансе Франции пока невелико. Причем акцент будет сделан на солнечной энергетике. Такие станции, по словам президента, "лучше вписываются в пейзаж" по сравнению с ветрогенераторами.

Объем получаемой от солнца энергии планируется увеличить в 10 раз, а от ветра - в два раза, для чего будут созданы 50 морских парков ветряных электростанций. Сейчас на АЭС вырабатывается более 70% всего электричества, потребляемого в стране (планируется, что будет 80%). Всего в стране работает 56 реакторов. На долю солнца приходится до 2%, ветра - 8%, газа и угля - до 9% от всей генерации. При этом благодаря большим мощностям АЭС Франция вырабатывает электроэнергии больше, чем потребляет, экспортируя ее в Германию и Италию.

Самостоятельно строить атомные электростанции могут только четыре страны - Россия, США, Китай и Франция

Конечно, в стране есть и противники АЭС. В основном это "зеленые". Поэтому один из их лидеров Янник Жадо, выставивший кандидатуру на предстоящих президентских выборах, отреагировав на выступление Макрона, написал в Twitter: "Макрон обрекает Францию на энергетическое и промышленное устаревание вплоть до конца этого века". Правда, мало кто обратил внимание на критику политика, шансы которого в президентской гонке невелики.

Франция объявила о планах по атомной энергетике, не дожидаясь решения Европарламента и Совета Европы, который сейчас рассматривает возможность признания АЭС чистой генерацией. Для главного противника атомной энергетики - Германии такое решение Парижа едва ли сюрприз, разногласия по этому вопросу у стран сохранялись с 2012 года. Париж, что еще раз подтвердил Макрон, сделал ставку на "мирный атом", в Германии, где "зеленые" теперь контролируют не только профильные министерства - экономики, экологии, энергетики, но и МИД, - искореняют АЭС. В конце прошлого года закрыли половину из оставшихся шести станций, а к концу 2022-го такая же судьба ждет последние три.

Кроме Франции, в ЕС у атомной энергетики есть другие сторонники - Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Польша и Словения. Из не входящих в союз государств АЭС продолжают строить в Великобритании.

Франция входит в круг из четырех стран, которые в состоянии самостоятельно строить АЭС наряду с Россией, США и Китаем, отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Другие страны, конечно, могут также принять декларативное решение о строительстве АЭС, но сами сделать этого не смогут.

Показательно, что именно Россия, США и Китай никогда даже не начинали разговоров о выводе атомной генерации из энергобаланса. Во Франции такие разговоры были в 2015-2017 году, во время предвыборной президентской кампании Макрона. Тогда он обещал сократить долю атомной генерации в стране до 50%. Но после энергетического кризиса 2021 года изменил свой подход к АЭС.

Развитие АЭС всегда было больше политической проблемой из-за противоположных позиций по вопросу у Германии и Франции. Решение Парижа на общеевропейский курс в сторону развития ВИЭ не повлияет, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.

Политика по отказу от карбоновой генерации рассчитана до 2050 года и будет выполняться, согласен Тузов. Но он отмечает, что энергетический кризис показал слабость ВИЭ на ветре и солнце. По сути, ЕС идет по пути концепции "зеленого квадрата", предложенной "Росатомом". Концепция подразумевает генерацию энергии от ВИЭ из четырех источников - атом, гидроэнергетика, ветер и солнце. Но в силу специфики территории ЕС рассчитывать на гидроэнергетику сложно, поэтому ее хотят заменить на газ.