ФСБ в 20 регионах задержала 87 нелегальных оружейников

ФСБ, взаимодействуя с МВД и Росгвардией, в январе-феврале провела операцию против нелегальных оружейников, "черных копателей" и продавцов оружия.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, была прекращена деятельность в гаражах 26 подпольных мастерских по модернизации оружия, задержано 87 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 20 регионах. У них же был изъят и внушительный арсенал - 274 ствола - от пистолетов до автоматов и пулеметов. Кроме современных образцов импортного и отечественного оружия сотрудники ФСБ обнаружили и спрятанный в лесу схрон с большим количеством мин и боеприпасов времен войны.

Опасную находку, судя по кадрам оперативного видео, уничтожили путем подрыва прямо на месте обнаружения. Были показаны и кадры задержания торговцев огнестрелом. Часть из них задержаны по местам жительства. Других оперативники брали прямо на улице и в машинах. Среди изъятого у них арсенала оказалось четыре пулемета MG-42, ДП-27, РПК, 18 автоматов (АК-103, АК-105, АКМ, АКС-74У.

Также в арсенале нелегальных оружейников были шесть пистолетов-пулеметов Thompson, VZ-26, SA-26, ППС, винтовки и пистолеты различных известных брендов. А также свыше 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат и более 27 тысяч патронов различного калибра. Следователи сейчас выясняют в том числе, для кого предназначался весь этот арсенал.