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Рубрика: Культура

"Гадибук" - единственный спектакль Вахтангова, который играли более 40 лет

Текст: Наталья Лебедева
В большом фойе Театра имени Евгения Вахтангова 14 февраля откроется выставка "Гадибук", Вахтангов и "Габима": Линия жизни", посвященная столетней дружбе двух театров.
Фото: Театр Вахтангова. Фото: Театр Вахтангова.
Фото: Театр Вахтангова.

Оба театра - Вахтанговский и "Габима" - обязаны своим рождением Евгению Вахтангову. Культурные связи двух коллективов, российского и израильского, поддерживались и возобновлялись в течение XX века и продолжаются в ХХI-м. В 2022 году оба театра отмечают 100-летие легендарных постановок Евгения Вахтангова: в январе - "Гадибука", а 28 февраля - "Принцессы Турандот".

Е.Б.Вахтангов (1883-1922) Фото: РИА Новости

Выставка "Гадибук", Вахтангов и "Габима": линия жизни" - совместный проект Вахтанговского театра и Израильского центра документации сценических искусств Тель-Авивского университета, при участии Театрального архива имени И. Габая. Создатели проекта рассказывают историю спектакля "Гадибук" с момента его рождения и до последних дней сценической жизни. А рассказать есть о чем: "Гадибук" - единственный спектакль Вахтангова, объездивший почти весь мир и игравшийся в первоначальном виде более 40 лет.

Но все же начать рассказ стоит с 1917 года, когда в Москве возник театр-студия "Габима". Благодаря пламенному энтузиазму актера и режиссера Наума Цемаха при непосредственном содействии К.С. Станиславского. "Габиму" называли библейской студией Московского Художественного театра. Первым художественным руководителем театра, представлявшего свои спектакли на древнееврейском языке, стал Евгений Багратионович Вахтангов. А визитной карточкой театра стала пьеса "Гадибук" Семена Ан-Ского, родившаяся в результате этнографической поездки по еврейским местечкам.

Евгений Вахтангов поставил спектакль "Гадибук" в января 1922 года за 4 месяца до смерти. Поразительно, как не зная иврита, Вахтангов сумел создать в "Гадибуке" язык универсальной фантастической театральности, поразивший зрителей Москвы, Европы и Америки. Этот спектакль принес "Габиме" мировую славу. Среди поклонников "Гадибука" не только великие европейские режиссеры Макс Рейнхардт и Гордон Крэг, но и Альберт Эйнштейн.

Только в России "Гадибук" сыграли 300 раз. Российский художественный мир воспринял "Гадибук" как воплощение мечты о современном мистериальном театре: "В спектакле "Гадибук" "Габимы" самым показательным для режиссерской гениальности Вахтангова послужило в моих глазах то обстоятельство, что я, почти ни слова не понимая по-древнееврейски, был все время ритмически потрясаем театральным действом, доходя порою до экстатического переживания с "игравшими актерами", - писал "Еврейский вестник" в 1922 году.

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В марте 1928 года "Габима" приехала в Палестину, предваряя создание Государства Израиль. В 1931 году "Габима" приняла окончательное решение обосноваться в Палестине, став со временем национальным театром Израиля.

Спектакль "Гадибук" был сыгран на сцене "Габимы" более 1000 раз, его исполняли до конца шестидесятых годов. На протяжении многих лет актеры и режиссеры "Габимы" сохраняли спектакль как драгоценность, хранили память о Вахтангове и писали воспоминания о работе с ним.

Выставка "Гадибук", Вахтангов и "Габима": линия жизни" продлится до 21 февраля, а затем ее сменит новая экспозиция, посвященная 100-летию Вахтанговского шедевра "Принцесса Турандот".

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