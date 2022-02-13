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13.02.2022 18:54
Рубрика: Общество

Японский хрен-васаби находится под угрозой исчезновения

Текст: Константин Волков
Знаменитый японский хрен-васаби (эвтрема японская), который подают к суси и некоторым другим блюдам, находится под угрозой исчезновения. Как заявил Минсельхоз Японии, за последние десять лет урожай васаби снизился на 55 процентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Васаби для употребления надо выращивать три-четыре года, желательно в холодной проточной воде, тогда он приобретает наиболее яркий вкус, от которого зависит и цена, более 200 евро за килограмм. Есть и традиция разводить васаби просто в огороде, но в таком случае он ценится гораздо ниже.

Фото: iStock
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Специалисты считают, что существует несколько причин снижения урожаев этой разновидности капусты. Это изменение климата - повышение температуры делает растение более уязвимым для плесени и гниения. Также плантациям васаби, многие из которых находятся на берегах горных рек, вредят участившиеся неожиданные наводнения и ливни. Кроме того, наследники владельцев плантаций васаби не хотят продолжать дело предков, считая его тяжелым и малоприбыльным. При этом практически в каждой семье, выращивающей васаби, есть свои секреты, передаваемые из поколения в поколение (считается, что традиция употребления васаби в Японии насчитывает минимум тысячу лет, а, возможно, и больше). Если преемственность поколений прервется, то будут утеряны тонкости, наработанные в течение столетий.

Главный регион выращивания васаби - центральные префектуры японского острова Хонсю, в первую очередь - префектура Сидзуока, куда за васаби приезжают ценители со всей страны и даже из-за рубежа. Однако и там плантаций становится все меньше.

Как будут реагировать на угрозу исчезновения васаби власти Японии - пока неясно.

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