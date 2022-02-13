Иммунолог рассказала, как провести самотестирование на COVID-19

Многие бессимптомно переносят коронавирус, являясь при этом разносчиком инфекции. Эти люди могут заразить других, в том числе родных и близких. Поэтому врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала проводить самостоятельное тестирование на COVID-19 при любом недомогании, особенно в поездках. Для этого нужно иметь с собой экспресс-тесты на COVID-19.

"Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать. Если результат положительный, то следует вызвать врачей и изолироваться. Это лучше, чем терпеть недомогание и заражать всех вокруг", - сказала иммунолог в интервью радио Sputnik.

Как правильно провести самостоятельное экспресс-тестирование на COVID-19?

Ошибка многих в том, что при взятии мазка из носа они недостаточно глубоко вставляют в нос сваб - специальную тонкую палочку. Дело в том, что просто в полости ноздри, преддверия носа, концентрация вирусных частиц может быть небольшой, и тест окажется неинформативным. Поэтому нужно аккуратно, но максимально глубоко проникнуть свабом в носовую полость и провести тест.

Стоит напомнить также, что тест нужно проводить не ранее чем через три часа после того, как вы закапывали или промывали нос.

Если тест покажет положительный результат, следует самоизолироваться и обратиться к врачу.