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13.02.2022 13:48
Рубрика: В мире

Юристы Хиллари Клинтон платили хакерам за взлом компьютеров Трампа

Текст: Иван Сысоев

Спецпрокурор США Джон Дарем вскрыл факты того, что представители предвыборного штаба Хиллари Клинтон наняли компьютерных специалистов для взлома коммуникационных сетей Дональда Трампа, на тот момент президента США. Задачей хакеров было найти компромат на хозяина Белого Дома, передает Fox news. Фактически заявления прокурора означают, что штаб Хиллари Клинтон и ее адвокаты организовали "запутанный и скоординированный заговор против Трампа, когда он был кандидатом, а затем президентом Соединенных Штатов".

Фото: REUTERS/ Cheriss May
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Джон Дарем установил, что адвокат штаба Клинтон Майкл Сассман "собрал и передал в ФБР" информацию, полученную от своего источника - "технического руководителя №1 из американской интернет-компании". Имя информатора пока держится в секрете. Сассман много раз встречался с источником, задачей которого были "кибер-расследования по сбору данных". Затем адвокат "неоднократно выставлял счета предвыборному штабу Клинтон за свою работу" по поиску компромата на Трампа.

"Технический руководитель №1 использовал свой доступ к закрытым данным в и2нтернете, а также обращался за помощью к исследователям из американского университета, которые анализировали информацию, - указывается в заявлении спецпрокурора. - Он поручил этим исследователям собрать интернет-данные, таким образом, чтобы "вскрыть" связи тогдашнего кандидата Трампа с Россией. При этом технический руководитель №1 говорил, что пытается угодить определенным "VIP-персонам", имея в виду сотрудников штаб Клинтон".

По данным следователей, "технический руководитель №1" перехватывал интернет-трафик в штаб-квартире бывшего президента Трамп-тауэр, его квартире в Центральном парке в Нью-Йорке и в непосредственно в Белом Доме.

При этом хакеры фальсифицировали результаты своего взлома. Например, они передали Клинтон данные, что, якобы, окружение Трампа использовало сотовые телефоны российских мобильных операторов. "Офис специального прокурора не обнаружил никаких подтверждений этим обвинениям", - заявил Дарем.

Сам Дональд Трамп, комментируя заявление спецпрокурора, отметил, что оно "предоставляет неопровержимые доказательства" того, что за ним следили специалисты, оплачиваемые предвыборным штабом Хиллари Клинтон в попытке установить полностью сфабрикованную связь с Россией".

"Это скандал гораздо больший по размаху и размаху, чем Уотергейт, и те, кто был причастен к этой шпионской операции и знал об этом, должны быть привлечены к уголовной ответственности, - заявил бывший президент. - В другие времена такое преступление каралось бы смертью".

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