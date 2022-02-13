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13.02.2022 21:40
Рубрика: Экономика

Кабмин готовит прорыв в энергетике и производстве новых материалов

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8680)
В правительстве продолжают оценивать первые шаги по своим стратегическим инициативам, которые должны добавить эффекта достижению национальных целей развития, установленных главой государства. Группа федеральных проектов в блоке по технологическому рывку посвящена энергетике. "Россия может предложить здесь действительно уникальные возможности, эффективность которых в разы выше, чем у наших партнеров, а углеродный след - существенно ниже", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на специальном совещании.
Важно снизить зависимость от импорта современных материалов, особенно в условиях санкций, считает Михаил Мишустин. Фото: government.ru

Энергетика будущего: чисто и надежно

Вопросы чистой энергетики в последние годы приобрели особую актуальность во всем мире. Из-за климатических процессов и глобального потепления десятки стран уже заявили о планах перехода к углеродной нейтральности. Президент Владимир Путин для России такую задачу поставил на 2060 год, напомнил председатель правительства. "Работа по достижению такого ориентира позволит обеспечить людей чистыми и надежными источниками энергии, повысит уровень экологической безопасности в стране, будет способствовать обновлению производств и созданию новых высокотехнологичных рабочих мест", - заявил Мишустин. Уже ведется активная работа над развитием возобновляемых источников энергии, в том числе солнца и ветра. "Будет оказана государственная поддержка развитию водородной энергетики. Для этого в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено около девяти миллиардов рублей", - отметил премьер.

В стратегическую инициативу "Чистая энергетика" включены задачи увеличения доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, создания российской системы обращения сертификатов происхождения электроэнергии, произведенной чистыми источниками энергии, а также развития технологий водородной энергетики.

Фото: Кирилл Зыков /Агентство "Москва"
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Первые результаты получены в прошлом году. Введено 1400 МВт солнечных и ветровых электростанций, что позволило в 1,5 раза увеличить установленную мощность объектов возобновляемых источников энергии относительно уровня 2020 года, рассказал вице-премьер Александр Новак. При этом выработка электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях увеличилась на 75 процентов. "К 2024 году мы планируем ввести более 4000 МВт мощностей, а к 2030 году выработка электроэнергии на объектах возобновляемых источников энергии вырастет в пять раз", - рассказал зампред правительства о планах.

Ряд крупных проектов российские компании начали в водородной энергетике. К 2030 году наша страна намерена занять до 20 процентов мирового рынка этого топлива. А пока что к 2024 году в России разработают девять отечественных технологий, шесть образцов оборудования для производства и в целом для водородной энергетики. "Также будет создан полигон для апробации оборудования и начата реализация ряда водородных экспортных проектов, в том числе это проекты производства водорода на Кольском полуострове и на Сахалине", - сказал Новак.

Сила атома: реакторы нового поколения

Около 40 миллиардов рублей правительство намерено направить в проекты стратегической инициативы "Новая атомная энергетика". "Дополнительно предполагается выделить около 56 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния", - завил Михаил Мишустин. Он напомнил, что Россия - мировой лидер в атомной энергетике.

Терять свою позицию страна не собирается. "К 2030 году планируем занять 20 процентов доли мирового рынка атомных электростанций малой мощности и 24 процента на рынке ядерного топлива", - заявил Александр Новак.

В 2021 году введено 1400 МВт солнечных и ветровых электростанций, что в 1,5 раза увеличило мощность этих источников энергии по сравнению с 2020 годом

В 2021 году начато строительство реактора на быстрых нейтронах и первого в мире завода по производству топлива нового поколения, закончено обоснование инвестиций атомной станции малой мощности в наземном исполнении. "А также сделан важный шаг для признания атомной энергии чистой. На уровне Евросоюза сформулированы критерии для признания атома в числе зеленых видов энергии", - отметил зампред правительства. К 2024 году планируется начать сооружение малого атомного реактора "РИТМ-200" и малых энергоблоков в морском исполнении для Чукотского автономного округа. "Реализация данной инициативы позволит сохранить мировое лидерство России в атомных энерготехнологиях и в борьбе с изменениями климата, добиться роста высокотехнологичного экспорта за счет новых продуктов, обеспечить рост доли низкоуглеродной генерации в энергобалансе страны и возможность энергообеспечения удаленных регионов нашей страны", - перечислил вице-премьер ожидаемый итог всей работы.

СПГ: проекты на перспективу

Инициатива "Прорыв на рынки СПГ" находится на стыке энергетики и высокотехнологичного импортозамещения. "Развитие соответствующих компетенций позволит нам гарантировать технологическую независимость в проектах, которые будут реализовываться в самом ближайшем будущем", - заявил вице-премьер Юрий Борисов, докладывая о планах в сфере сжиженного природного газа.

Для производства необходимого оборудования совместно с "НОВАТЭК" и "Газпромом" сформированы 18 приоритетных направлений по отдельным его видам. Затем, по словам зампреда правительства, предстоит обеспечить использование техники на как можно большем количестве проектов, которые будут реализовываться в России.

Важно, что сфера СПГ обеспечивает заказами другие отрасли промышленности. Так, в Мурманске "НОВАТЭК" создает уникальный завод по производству технологических линий сжижения, что уже позволило обеспечить создание порядка 15 тысяч рабочих мест. А судостроительный комплекс "Звезда" на Дальнем Востоке получил заказ на 15 судов-газовозов и на большое количество судов вспомогательного флота общей суммой больше 350 миллиардов рублей.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Современные материалы: ставка на свое

Значение независимости страны в самостоятельном производстве современных материалов наглядно продемонстрировала ситуация с созданием отечественного среднемагистрального самолета МС-21. Когда Россия перестала получать необходимые для крыльев композиты, пришлось разработать свои. "Очень важна эта работа для снижения зависимости от импорта в чувствительных сферах, в том числе учитывая санкционные действия ряда стран, и в целом для повышения конкурентоспособности российских компаний на глобальном рынке", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Правительство решило сделать акцент на двух составляющих: мало- и среднетоннажной химии и создании инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Композитная долина". Первая - наиболее уязвимая отрасль химической промышленности с точки зрения обеспечения независимости от импорта, пояснил Юрий Борисов. "По некоторым продуктам мало- и среднетоннажной химии мы находимся в острой импортозависимости, а по отдельным продуктам у нас нет российского производства вовсе", - заметил он. Мероприятия по второму направлению создадут в стране крупнейший научно-технологический центр в области композиционных материалов конструкционного и специального назначения.

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