Время для вступления Украины в НАТО еще не пришло. Такое мнение выразила кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время предвыборного митинга.

По ее словам, нужно быть откровенными и признать, что прием этой страны в альянс не стоит на повестке дня. И это нужно не только признать, но и сообщить об этом Киеву.

Стоит отметить, что этой позиции придерживаются и некоторые другие кандидаты в президенты Франции. Так, о недопустимости приема Украины в НАТО открыто заявляла представитель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Но в отличие от нее Пекресс не столь дружелюбна настроена по отношению к России, она высказалась за то, чтобы "твердо" говорить в ней.

В то же время Пекресс заявила о своем желании создать новую организацию по европейской безопасности от Атлантики до Урала, которая объединит Европу и Россию. "В вопросах безопасности ЕС должен взять судьбу в свои руки", - отметила кандидат в президенты. "Я хочу стратегическую Европу, которая уважает национальные государства и чей голос слышен в мире", - подчеркнула Пекресс.

Между тем еще один кандидат в президенты (от партии "Непокоренная Франция") Жан-Люк Меланшон в очередной раз высказался за выход Франции из НАТО. "Я предлагаю, чтобы Франция больше не была вагоном НАТО, а стала автономной, суверенной, свободной", - заявил он. Кстати, накануне он открыто обвинил Североатлантический альянс в агрессии на Украине.