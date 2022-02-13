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13.02.2022 20:40
Рубрика: Происшествия

Лицензировать частных детективов будут в цифровом формате

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8680)
Заявки на лицензии да и сами лицензии теперь будут приниматься и оформляться в цифровом формате. Подписано постановление правительства России, вносящее поправки в другое постановление - "О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности".

В документе детально прописано, как претендент на роль частного сыщика должен оформить и подать заявление и все необходимые сведения для получения лицензии. Более того, здесь сказано, что создается электронный реестр, куда будут внесены все российские частные детективы.

Фото: iStock
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Зачем это нужно? Во-первых, грядет всеобщая цифровизация всего документооборота. Считается, так удобнее вести любые дела, избавляясь от излишней бюрократизации. И, во-вторых, легче проверить, действительно ли детективное агентство или частный сыщик, к которым вы намерены обратиться, - легально работающие профессионалы, а не мошенники?

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов рассказал, что в нашей стране спрос на услуги частных детективных агентств постоянно растет. В третьем квартале 2021 года спрос возрос на 50 процентов по сравнению с 2020 годом. По данным Росстата, в 2020 году было зарегистрировано 615 индивидуальных предпринимателей и 63 юридических лица, занятых частной детективной деятельностью, что почти в два раза превышает показатели 2018 года, когда было зарегистрировано 306 частных детективов и 48 таких компаний.

Официально профессия частного сыщика существует в России с 1992 года, когда был принят закон, разрешающий частную охранную и детективную деятельность. В России у частного детектива больше обязанностей, чем прав. Ему запрещено практически все, что должен делать самый обычный полицейский опер, - вести любую оперативно-разыскную работу, вести скрытую видео- и аудиозапись, вообще любую слежку, вмешиваться в чужую личную жизнь. Детективы могут заняться поиском исчезнувшего человека, обнаружить незаконную предпринимательскую деятельность конкурентов, найти наследство или наследников, доказать супружескую неверность.

Могут сыщики раскрыть и кражу, причем так, чтобы происшествие не получило широкую огласку. В общем, у частного детектива в основном бумажная и аналитическая работа - он собирает информацию, находящуюся в открытом доступе, и делает выводы. Это очень трудоемкая и кропотливая работа - писать запросы порой не только в другой конец страны, но и мира, пытаться разговорить незнакомых людей, суметь увидеть и понять что-то такое, что не заметили другие.

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