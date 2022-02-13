Людмила Давыдова: "Хорошо бы сняться у Кустурицы"

13 февраля отмечает 75-летний юбилей Людмила Давыдова - актриса театра и кино. Труппа Театра МОСТ, где свыше 20 лет служит заслуженная артистка России, собиралась громко чествовать ее - любимую коллегу, свою Люсю. Но в пандемический февраль желание поберечь Людмилу Анатольевну пересилило желание устраивать публичные празднования. Бенефис актрисы перенесли на весну - он состоится 15 апреля на Основной сцене Театра МОСТ. Но никто не отменял день рождения, накануне которого "РГ" поговорила с именинницей.

Людмила Анатольевна, поскольку повод для нашей встречи - ваш юбилей, первым просится ретроспективный вопрос. Скажите, как так вышло, что вы, родившаяся в Алтайском крае, стали звездой столичной сцены, заслуженной артисткой РФ, примой Театра МОСТ? Что помогло вам стать той, кем вы стали?

Людмила Давыдова: Как я дошла до жизни такой? Все очень просто - когда-то моя мама со своей подругой устраивали спектакли во дворе дома, приглашали взрослых и даже продавали билеты на эти спектакли. Я узнала об этом от своей тети, лет 15 тому назад… Тогда все сложилось - мама мечтала быть актрисой, но уклад семьи моего деда и война помешали ей исполнить мечту. И я, родившись, видимо, в генах уже получила вполне оформившееся желание актерствовать. Мама прекрасно рисовала, прекрасно шила, и очень любила театр - мы вместе ходили на все премьеры (в то время в нашем городе работал театр оперетты, надо сказать, очень хороший). Так что неудивительно, что на вопрос взрослых: "Кем ты будешь, когда вырастешь?", незамедлительно следовал ответ: "Артисткой!". А что мне помогло оказаться в Москве, да еще и остаться тут - моя упертость и непоколебимая вера в свои способности. И еще, а как без этого, - его величество Случай - встреча нужных людей в нужное время. Очень многим я обязана! Моей школьной учительнице - Валентине Ивановне Трофимовой, режиссеру народного театра "Ровесник" - Кире Пантелеймоновне Князевой, моему педагогу по режиссуре - Лидии Федоровне Яковлевой, худруку курса актерского мастерства - Татьяне Кирилловне Коптевой, Юрию Петровичу Любимову, Валерию Романовичу Беляковичу, Юрию Михайловичу Авшарову и, конечно же, Евгению Иосифовичу Славутину.

Что является для вас самым важным в профессии? Какие качества в партнерах на сцене и съемочной площадке вы цените больше всего?

Людмила Давыдова: В нашей непростой профессии самое главное - искренность и терпение, я считаю. И самоотдача на 100 %! Для меня эталоном такого служения в театре остается Зинаида Славина - актриса от бога! Еще - Инна Чурикова, Алиса Фрейндлих… Я очень ценю умение работать командой - взаимодействовать с партнером, а не играть одному!

Известно, что вы - человек семейный, вы мама и бабушка. Как удается совмещать эти ипостаси с ремеслом, которое называют "самой зависимой профессией"?

Людмила Давыдова: Да, я и мама, и бабушка. Я считаю, что семья - превыше всего…. Это два крыла - работа и семья. Не представляю себе, как бы сложилась моя жизнь без моего мужа Саши и наших детей… Мы были вместе с ним 47 лет, и это большое счастье… По молодости ничего не трудно и не страшно! Многое можно успеть, и не помеха дети, не помеха семья, если у тебя в порядке сердце и голова на плечах! Многих актрис знаю, которые в свое время ради искусства отказали себе в материнстве, остались одинокими и несчастными - ни ролей, ни детей, ни мужа. Очень радуюсь, когда вижу, что актриса ждет ребенка! Ребенок - это подарок судьбы, бесценный подарок! Уберите эго, и все встанет на место… Бабушкой быть здорово! Кстати, внуки - лучше, чем дети, ответственности меньше, а удовольствия больше!

Вы пишите картины в своем оригинальном стиле, на них очень часто - цветы в нежной палитре. Рисование для вас - это выплеск эмоций, способ отвлечься, а, может, это - такая форма диалога со своим зрителем?

Людмила Давыдова: Рисовала я всегда, с пеленок, можно сказать. Очень любила делать шаржи, портреты карандашом, краски пришли гораздо позже. Не могу сказать, что рисую каждую секунду - нет, по настроению. Рисую по-дилетантски, но иногда что-то получается очень хорошо. А бывает, что рву все в клочья. Однажды я увидела объявление о наборе на курсы китайской живописи и… пошло-поехало - краски появились, кисти. А дальше - терпение и умение заканчивать начатое, чего мне очень часто не хватает. Китайская живопись отличается от нашей - наша объемная, перспективная, как фотография, китайцы - философы в живописи: изображение предметов, цветов, птиц, зверей, людей, природы скорее плоскостное, чем объемное, но при этом цвет и расположение предметов имеет огромное значение. Каждый рисунок - послание с определенным смыслом. В живописи не строю никаких планов на дальнейшее, мне очень интересно и этим сказано все!

Еще вы пишите сказки, рассказы. И ваши коллеги утверждают, что вы настоящий мастер короткого литературного жанра. Что вдохновляет вас на создание собственных литературных произведений?

Людмила Давыдова: Писать я начала, пожалуй, со школы, нравилось, когда задавали сочинения на свободную тему. Их частенько зачитывали для всего класса. Ходила в литературный кружок, писала стихи и рассказики, которые потом помещали в школьную стенгазету. Серьезную повесть впервые написала после смерти своего любимого деда, Ивана Лаврентьевича. Вся моя горечь утраты вылилась в этой повести. Ее, неожиданно для меня, напечатали в журнале "Золотой век". Почему бы не продолжить, если получилось? Но, опять же, каждый день этим не занимаюсь, иногда начну, а потом могу год не подходить к теме, которая взволновала. Она отлежится, взгляну на написанное, доработаю - вроде, неплохо. В общем - все по настроению!

Мини-опрос артистов Театра МОСТ показал, что актрису Людмилу Давыдову называют "Наша Люся". Как вы к этому относитесь?

Людмила Давыдова: Меня называют Люсей не только в театре. Дети ко мне так обращались всегда, и внуки продолжают меня так звать. И это не страшно, честное слово! Я считаю, что в этом нет неуважения - в этом есть доверие, а это главное!

Откройте, пожалуйста, секрет: что вы желаете себе в свой юбилейный день рождения?

Людмила Давыдова: Есть такая шутка среди актерской братии: "Чего я только не сыграла: Джульетту не сыграла, леди Макбет не сыграла, Настасью Филипповну не сыграла, Нину Заречную не сыграла!". А хорошо бы сняться в хорошей роли в хорошем фильме! У Никиты Сергеевича, например, или у Кустурицы. Бездонный кладезь ролей у Островского! Что еще себе пожелать? Здоровья, конечно же, сейчас это особенно важно.

ДОСЬЕ

Людмила Давыдова, заслуженная артистка России. Окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина, работала в Театре на Таганке, в Театре на Юго-Западе, в Театре Антона Чехова. В Театре МОСТ играет главные роли в спектаклях: "Поминальная молитва" (по пьесе Г. Горина, режиссер Г. Долмазян), в "Дорогой Бог!" (по роману Э. Шмитта, режиссер Е. Славутин), "Книга судеб", (по произведениям Т. Толстой и В. Инбер (реж. Е. Славутин). В фильмографии более трех десятков ролей - в кино и сериалах - "Жила-была одна баба", "Марьина роща", "Громовы", "Когда мне будет 54 года", "Везучая".