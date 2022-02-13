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Рубрика: Власть

МИД РФ: Украина в любой момент может возобновить диалог в рамках СНГ

Текст: Юрий Когалов
Украина не подавала официального уведомления о выходе из Содружества независимых государств, а потому считается одним из членов СНГ и может в любой момент возобновить диалог с другими его участниками. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Первого департамента СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"Официального уведомления о намерении выйти из СНГ от Киева не поступало. Украина по-прежнему рассматривается всеми партнерами в качестве государства-участника содружества, приглашается на заседания уставных органов, информируется в установленном порядке об их итогах", - обратил внимание дипломат. По его словам, Украина в любой момент может возобновить работу в отраслевых советах СНГ, тем более, что порядка 80 процентов соглашений по линии СНГ, которые подписал Киев, все еще действуют (более 190 против 50, из которых Украина вышла). Как указал Евдокимов, киевские власти сохранили выгодные для себя соглашения и договоры в области пенсионного обеспечения, льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, о зоне свободной торговли и другие экономической и социально- гуманитарной направленности.

Фото: AP Photo/Yorgos Karahalis
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Примечательно, что Украина, считая себя страной-учредительницей СНГ, так и не ратифицировала его Устав от 1993 года и потому не признает себя одним из членов содружества. По словам Евдокимова, это не мешало Киеву до 2014 года принимать активное участие в работе различных органов СНГ, но 8 лет назад все изменилось, власти Украины "взяли курс на сворачивание участия в деятельности СНГ".

Представитель МИД РФ также обратил внимание, что в последние годы ситуация в рамках содружества осложнилась, в том числе из-за стремления Запада удержать свои позиции, навязать собственные установки, сдержать формирование новых центров силы. Такая политика приводит к "росту конфликтогенности и усилению турбулентности как на региональном, так и на глобальном уровне". "Все это непосредственным образом затрагивает пространство СНГ и требует самого пристального внимания, особенно когда речь идет о нашем ближайшем окружении, связанном с Россией многовековыми традициями совместной государственности, глубокой взаимозависимостью в различных сферах, общим языком и близким культурно-цивилизационным укладом", - отметил Евдокимов.

В связи с этим, по его словам, Москва уделяет особое внимание повышению вклада СНГ и его профильных структур в противодействие вызовам и угрозам в сфере безопасности. РФ остается приверженной основной цели СНГ, а именно формированию в долгосрочной перспективе интегрированного экономического и политического объединения, указал дипломат.

Кроме того, Россия уделяет повышенное внимание Организации Договора о коллективной безопасности, наращиванию ее возможностей для защиты РФ и ее союзников.

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