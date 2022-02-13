На 15 февраля запланирован старт к МКС грузового корабля "Прогресс МС-19"

На стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур идет активная подготовка к пуску ракеты-носителя с грузовым кораблем "Прогресс МС-19".

Как рассказали в Роскосмосе, накануне ракету вывезли на стартовую позицию. Сегодня во второй половине дня состоятся генеральные испытания "Союза-2.1а, в ходе которых имитируется её старт и полет до отделения корабля.

Пуск ракеты с грузовым кораблем должен состояться 15 февраля 2022 года с площадки № 31 космодрома Байконур.

"Прогресс МС-19" полетит по двухсуточной схеме сближения с МКС. Он доставит около 2 500 кг грузов, включая топливо дозаправки, запасы воды и газов, а также различное оборудование и материалы для экипажа 66-й долговременной экспедиции.