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08.02.2022 12:27
Рубрика: Общество

В Иране обнаружена удивительная наскальная каллиграфия

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Иране археологи при проведении изыскательских работ в провинции Фарс, на юге Иранской равнины, обнаружили необычную наскальную надпись и лестницу, ведущую к ней.

Фото: Pascal Cloix, Inrap
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Об открытии сообщает Tehran Times. Оно было сделано на археологическом участке, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В древности здесь располагались десятки величественных и великолепных сооружений. Неподалеку от места находки находился знаменитый древний город Персеполь.

Удивительная наскальная надпись была обнаружена археологической миссией Министерства культурного наследия и туризма Ирана. Исследователи обнаружили лестницу, ступени которой высечены прямо в скале. Эта лестница и ведет к тексту, написанному на фарси. Размеры надписи составляют 100 на 75 сантиметров. Археологи отмечают, что она выполнена шрифтом "насталик", который преобладал в персидской каллиграфии в XV и XVI веках.

Расшифровать текст пока не удалось. Он отправлен экспертам. Предположительно, надпись выполнена на так называемом среднеперсидском языке, на котором говорили с III века до нашей эры по IX век нашей эры. Ученым он знаком по многочисленным эпиграфическим текстам сасанидских царей. Кроме того, на среднеперсидском языке были написаны многие зороастрийские и манихейские религиозные тексты.

Во времена Сасанидской империи среднеперсидский язык официально назывался пехлеви. Но историкам персидский язык в целом более известен как фарси. Он является членом иранской ветви индоиранской языковой семьи. Свое название этот язык получил по названию региона Парс (Фарс). Это был центр империи Ахеменидов, основанной Киром Великим, со столицей в Пасаргадах. Дарий I Великий перенес столицу в соседний Персеполь, который три века спустя был сожжен Александром Македонским.

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