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По мультфильмам "Мегамозг" и "Эверест" выпустят сериалы

Новости
    13.02.2022, 13:57
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Мультфильмы DreamWorks Animation "Мегамозг" и "Эверест" получат продолжение в виде сериалов. Стриминговый сервис Peacock запустил производство этих проектов, дата выхода пока неизвестна.

Кроме того, по данным Deadline, музыкальный сериал для дошкольников Babble Bop! получил добро на второй сезон. В нем в музыкально-игровой форме маленьких зрителей учат через детские стишки и песенки основным социальным понятиям.

Мультфильм "Мегамозг" (2010 год) получит продолжение в виде сериала под названием "Руководство Мегамозга по защите вашего города". Продолжение "Эвереста" (Abominable, 2019) получило название Abominable and the Invisible City - в нем йети и его друзья узнают, что за пределами их зрения есть целый огромный мир и стремятся к его изучению.

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