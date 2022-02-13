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13.02.2022 18:03
Рубрика: В мире

Почему власти США и Британии выводят из Украины своих военных советников

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8680)
Несмотря на отсутствие каких-либо признаков "российской агрессии" и, соответственно, полное нежелание официального Киева ей противостоять, американцы, британцы, японцы, австралийцы, израильтяне и даже иракцы - всего жители 36 стран - получили от своих правительств рекомендацию или строгое указание срочно покинуть территорию Украины. Некоторые страны, как Великобритания, поспешили спустить государственный флаг на эвакуированном посольстве, другие - как Канада и Германия - только перенесли дипломатические представительства во Львов. Особо показательным стал вывод с украинской территории официально находившихся там трех сотен американских и британских военных советников. Это решение деморализующе подействовало на украинских патриотов: по социальным сетям пронесся вой разочарования в союзниках вместе с едкими замечаниями - мол, "это вам не на полигоне с умным видом гулять, здесь и убить могут".
Посольство США в Киеве стремительно пустеет - большинство дипломатов покидают Украину. Фото: Анна Марченко/ТАСС Посольство США в Киеве стремительно пустеет - большинство дипломатов покидают Украину. Фото: Анна Марченко/ТАСС
Посольство США в Киеве стремительно пустеет - большинство дипломатов покидают Украину. Фото: Анна Марченко/ТАСС

Для полного понимания нынешней ситуации нужно вспомнить совместное заявление президентов США и Украины, подписанное менее полугода назад. "Мы стоим плечом к плечу и испытываем оптимизм относительно наших амбициозных общих целей по продвижению демократии", - заявляли в сентябре Зеленский и Байден. Сегодня, очевидно, речь не идет ни о плече, ни о демократии, и тем более никто не испытывает оптимизма. И все, что остается Зеленскому, это униженно просить Запад об информации по грядущему вторжению, которой сам глава Украины не обладает. Слухи о том, что американская разведка перестала делиться с украинскими коллегами своими данными задолго до начала милитаристской истерии - поскольку за океаном попросту не уверены в надежности и профессионализме киевских визави, - таким образом, были косвенно подтверждены самим Зеленским.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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При этом, как ни парадоксально, именно украинский президент сегодня является главным стабилизирующим элементом внутри страны: он и все украинские политики продолжают вести себя как ни в чем не бывало - постановочные фото, коррупционные скандалы, дележ портфелей и бюджетов, бравурные обещания, закрытие телеканалов, пустопорожние перепалки на ток-шоу. Украинская политика как вещь в себе, не замечает привносимой извне угрозы. Вот Зеленский на выездном заседании СНБО закрывает последний условно оппозиционный телеканал "Наш", вот он вместе с окружением ужинает на огромную по украинским меркам сумму в элитном гольф-клубе, а вот и очередной "слуга народа" пойман на взятке или пьяным спровоцировал ДТП. "Жизнь продолжается", - должен в такой момент думать украинский телезритель. Его, весьма усредненного, в принципе больше волнуют резко подорожавшие продукты и коммунальные платежки.

Точно можно говорить о полной отмене рейсов на Украину нидерландской авиакомпании KLM. Но также растет число отмененных рейсов других иностранных авиакомпаний

По информации жителей Донецка, миссия ОБСЕ в Донбассе, состоящая из граждан "эвакуируемых" стран, уже свернула свою работу и покинула регион. Одновременно, по отзывам россиян и белорусов, живущих в приграничных районах, украинская сторона запретила въезд на свою территорию мужчинам призывного возраста. Но хотя эта информация была опровергнута Госпогранслужбой Украины, отзывы тех, кто попытался въехать на Украину, опровергают саму службу - многим отказывают во въезде по очевидно надуманным предлогам. И хотя никто не фиксирует отток жителей западных областей из столицы, киевляне констатируют в соцсетях - исчезли пробки и агрессивные носители "державной мовы". Даже субботний марш националистов, который должен был продемонстрировать народное единство и готовность киевлян к войне, собрал всего полторы тысячи человек, то есть 0,05 процента населения украинской столицы.

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Грядущее закрытие украинского неба для авиакомпаний также существует пока в наполовину подтвержденном статусе. Точно можно говорить о полной отмене рейсов на Украину нидерландской авиакомпании KLM. Но также растет число отмененных рейсов других иностранных авиакомпаний. Причина, как следует из информации источников издания "Страна", - отказ международных страховщиков от обслуживания украинского направления. Якобы иностранные авиакомпании уже получили письма из страховых компаний с рекомендацией не оставлять свои самолеты в украинских аэропортах под угрозой снятия всяких гарантий. Таким образом, украинское небо может оказаться пустым в силу исключительно рыночных механизмов, отреагировавших на военную истерию в западных СМИ. Тем абсурдней звучит заявление главного идеолога президентского офиса Михаила Подоляка, заявившего, что Украина "не видит смысла в закрытии воздушного пространства". Однако ни отказ иностранных авиакомпаний от полетов, ни эвакуация иностранных граждан из Украины, ни тем более вопросы войны и мира от офиса Зеленского, похоже, уже не зависят.

Между тем

Очередной раунд переговоров политических советников глав государств "нормандской четверки" окончился ничем. Почти девятичасовые переговоры не привели к разблокированию политической части Минских соглашений с украинской стороны. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак был вынужден констатировать саботаж мирного процесса представителями Киева. "Этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в нормандском формате, которое, как я заявил, закончилось без результата", - пояснил он. Также Козак выразил разочарование позицией французских и немецких партнеров, фактически поддерживающих деструктивную позицию Киева.

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