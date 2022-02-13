Погранслужба Украины: Запрет на въезд россиян не вводился

Официальный представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о запрете на въезд в страну для российских граждан, передает РИА Новости.

Сведения о введении запрета на пересечение украинской границы для россиян появились в социальных сетях, а также распространялись некоторыми депутатами Верховной рады.

Представитель погранслужбы назвал эти сообщения "слухами" и призвал руководствоваться "украинским законодательством, регламентирующее пересечение государственной границы".

Демченко также отметил, что "ежедневно десятки иностранцев получают отказ во въезде на Украину по разным причинам", в том числе и "россияне, которым, как и всем остальным, необходимо выполнять условия для въезда".