Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев: Суды рассмотрели рекордное количество дел

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что за год российские суды рассмотрели 39 миллионов 213 тысяч дел. Это абсолютный рекорд.

За четыре года судебная нагрузка выросла более чем на 11 миллионов: в 2017 году было рассмотрено 28 миллионов 5 тысяч дел. И с тех пор с каждым годом работы у судей только прибавлялось. Руководители судебной системы подчеркивают: это свидетельствует о росте доверия к российским судам. Все чаще люди понимают: свои права можно и нужно защищать, привлекая обидчиков к суду. В 2021 году суды рассмотрели 23 миллиона 403 тысячи гражданских споров.

В частности, как рассказал Вячеслав Лебедев, судами рассмотрено свыше миллиона семейных споров - на 19 процентов больше, чем в 2020 году. При этом количество дел о расторжении брака выросло на 54 тысячи, или на 13 процентов, а дел о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей - на 90 тысяч, или на 38 процентов.

"Поддержка семьи в РФ осуществляется в том числе выплатой детских пособий, и в прошлом году судами РФ удовлетворено 76 процентов требований о взыскании этой категории выплат, - сообщил Вячеслав Лебедев. - В соответствии с правовой позицией Верховного суда России обращение банком взысканий на сумму детских пособий в процедуре исполнительного производства является незаконным".

Жилищных споров рассмотрено на 1 миллион 112 тысяч, или на 12 процентов больше, чем в 2020 году. При этом 94 процента из них составляют дела о взыскании коммунальных платежей.

"На 40 процентов возросло количество споров о предоставлении жилого помещения в связи с признанием дома аварийным, по которым судами удовлетворено 79 процентов требований граждан, - рассказал Вячеслав Лебедев. - Повышенная защита жилищных прав граждан с ограниченными возможностями реализуется с учетом правовой позиции Верховного суда РФ о том, что предоставляемое в связи со сносом дома жилье должно быть равнозначным ранее занимаемой площади не только по общей площади, но и по критериям его доступности с учетом состояния здоровья истца".

По наиболее чувствительным для простых граждан спорам, например трудовым, именно граждане выигрывают большую часть процессов

Растет и количество дел о банкротстве граждан.

"Несмотря на введение с 1 сентября 2020 года внесудебного банкротства граждан, задолженность которых составляет от 50 до 500 тысяч рублей, количество дел об их банкротстве возросло почти в два раза - с 74,6 тысячи в 2020 году до 146 тысяч в 2021 году, - сообщил Вячеслав Лебедев. - В целях дальнейшего упрощения и ускорения процедуры освобождения граждан от долговой нагрузки мы предлагаем повысить сумму задолженности, в пределах которой банкротство осуществляется во внесудебном порядке, до 1,5 миллиона рублей".

По его словам, при банкротстве граждан судами обеспечивается соблюдение их прав в социальной сфере. Поэтому пенсия, выплачиваемая гражданину-должнику в период реализации его имущества, не включается судами в конкурсную массу.

Важный момент: 99 процентов всех дел судами рассмотрено с соблюдением процессуальных сроков. То есть судебные процессы не затягиваются, рост нагрузки не привел к волоките.

По наиболее чувствительным для простых граждан спорам, например трудовым, именно граждане выигрывают большую часть процессов. Статистика свидетельствует: суды удовлетворили 96 процентов исков о взыскании зарплаты и 53 процента споров о восстановлении на работе. Причем восстанавливать на работе людей стали чаще, а в 2020 году работникам удалось вернуть свою должность лишь в 44 процентах дел.

"Важное социальное значение имеет судебная защита прав потребителей, - говорит Вячеслав Лебедев. - В прошлом году судами рассмотрено 200 тысяч дел этой категории, по которым удовлетворено 80 процентов требований".

Он напомнил одну из важных правовых позиций.

"Суды учитывают, что публикация потребителем негативного отзыва о поставщике товаров или услуг в интернете представляет собой реализацию права на свободу выражения мнения и не может служить основанием для отказа поставщика от договора", - подчеркнул председатель Верховного суда России.