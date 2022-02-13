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Рубрика: Происшествия

Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев: Суды рассмотрели рекордное количество дел

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8680)
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что за год российские суды рассмотрели 39 миллионов 213 тысяч дел. Это абсолютный рекорд.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

За четыре года судебная нагрузка выросла более чем на 11 миллионов: в 2017 году было рассмотрено 28 миллионов 5 тысяч дел. И с тех пор с каждым годом работы у судей только прибавлялось. Руководители судебной системы подчеркивают: это свидетельствует о росте доверия к российским судам. Все чаще люди понимают: свои права можно и нужно защищать, привлекая обидчиков к суду. В 2021 году суды рассмотрели 23 миллиона 403 тысячи гражданских споров.

Фото: Георгий Андреев/ТАСС
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В частности, как рассказал Вячеслав Лебедев, судами рассмотрено свыше миллиона семейных споров - на 19 процентов больше, чем в 2020 году. При этом количество дел о расторжении брака выросло на 54 тысячи, или на 13 процентов, а дел о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей - на 90 тысяч, или на 38 процентов.

"Поддержка семьи в РФ осуществляется в том числе выплатой детских пособий, и в прошлом году судами РФ удовлетворено 76 процентов требований о взыскании этой категории выплат, - сообщил Вячеслав Лебедев. - В соответствии с правовой позицией Верховного суда России обращение банком взысканий на сумму детских пособий в процедуре исполнительного производства является незаконным".

Жилищных споров рассмотрено на 1 миллион 112 тысяч, или на 12 процентов больше, чем в 2020 году. При этом 94 процента из них составляют дела о взыскании коммунальных платежей.

"На 40 процентов возросло количество споров о предоставлении жилого помещения в связи с признанием дома аварийным, по которым судами удовлетворено 79 процентов требований граждан, - рассказал Вячеслав Лебедев. - Повышенная защита жилищных прав граждан с ограниченными возможностями реализуется с учетом правовой позиции Верховного суда РФ о том, что предоставляемое в связи со сносом дома жилье должно быть равнозначным ранее занимаемой площади не только по общей площади, но и по критериям его доступности с учетом состояния здоровья истца".

По наиболее чувствительным для простых граждан спорам, например трудовым, именно граждане выигрывают большую часть процессов

Растет и количество дел о банкротстве граждан.

"Несмотря на введение с 1 сентября 2020 года внесудебного банкротства граждан, задолженность которых составляет от 50 до 500 тысяч рублей, количество дел об их банкротстве возросло почти в два раза - с 74,6 тысячи в 2020 году до 146 тысяч в 2021 году, - сообщил Вячеслав Лебедев. - В целях дальнейшего упрощения и ускорения процедуры освобождения граждан от долговой нагрузки мы предлагаем повысить сумму задолженности, в пределах которой банкротство осуществляется во внесудебном порядке, до 1,5 миллиона рублей".

По его словам, при банкротстве граждан судами обеспечивается соблюдение их прав в социальной сфере. Поэтому пенсия, выплачиваемая гражданину-должнику в период реализации его имущества, не включается судами в конкурсную массу.

Фото: РИА Новости
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Важный момент: 99 процентов всех дел судами рассмотрено с соблюдением процессуальных сроков. То есть судебные процессы не затягиваются, рост нагрузки не привел к волоките.

По наиболее чувствительным для простых граждан спорам, например трудовым, именно граждане выигрывают большую часть процессов. Статистика свидетельствует: суды удовлетворили 96 процентов исков о взыскании зарплаты и 53 процента споров о восстановлении на работе. Причем восстанавливать на работе людей стали чаще, а в 2020 году работникам удалось вернуть свою должность лишь в 44 процентах дел.

"Важное социальное значение имеет судебная защита прав потребителей, - говорит Вячеслав Лебедев. - В прошлом году судами рассмотрено 200 тысяч дел этой категории, по которым удовлетворено 80 процентов требований".

Он напомнил одну из важных правовых позиций.

"Суды учитывают, что публикация потребителем негативного отзыва о поставщике товаров или услуг в интернете представляет собой реализацию права на свободу выражения мнения и не может служить основанием для отказа поставщика от договора", - подчеркнул председатель Верховного суда России.

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