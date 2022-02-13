Премьера фильма Александра Золотухина "Брат во всем" состоялась на Берлинале

Новости

Чумаков: 2% населения Земли вымерло бы, если бы не вакцины от ковида 19:48
В Индии запретили фильм о любви мужчины-офицера и мальчика из Кашмира 19:31
Путин поздравил тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову с юбилеем 18:22
Власти Москвы проверят обоснованность повышенных начислений за ЖКУ в Коптево 18:13
Госавиаслужба: Оснований для закрытия неба над Украиной нет 17:40
Открывший стрельбу в квартире уральский пенсионер убил свою жену 17:37
В "Слуге народа" назвали ситуацию вокруг "вторжения" РФ спецоперацией США 17:18
Юрист напомнил дачникам о штрафах, актуальных для зимы 17:15
В Самаре сына замглавы МВД арестовали по делу о взятке 17:12
Российские конькобежцы вышли в полуфинал Олимпиады 16:52
Умерла переводчица Ленина и Чехова Мария Антония Кабрер 16:23
Российского рэпера нашли убитым в квартире в Сочи 16:17
Австрия не намерена отказываться от "Северного потока-2" 16:03
Святыню христианского мира специально вынесли из Лувра для делегации РПЦ 15:34
Синоптик пообещал аномальное тепло до конца февраля с переходом на март 15:34
ЛДПР призвали не верить слухам о смерти Жириновского и намерены найти распространителей фейков 15:28
Назван состав мужской сборной России по биатлону на масс-старт Игр-2022 14:56
В Свердловской области мужчина устроил стрельбу в квартире 14:34
Сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию, уступая 0:3 14:23
Роспотребнадзор: Коллективный иммунитет к "омикрону" должен составлять 90% 14:16
Мужская гонка преследования по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 13:45
Врач рассказала, как восстановиться после "омикрона" 13:09
Норвежской биатлонистке стало плохо на финише пасьюта на Олимпиаде 13:06
Владельцы самолетов начали вводить запрет на полеты на Украину 13:04
С начала зимы прирост снега в Москве составил 160 см 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
13.02.2022 19:20
Рубрика: Культура

Премьера фильма Александра Золотухина "Брат во всем" состоялась на Берлинале

Текст: Елена Боброва
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8680)
На кинофестивале в Берлине состоялась мировая премьера российской картины "Брат во всем". Режиссер ее, Александр Золотухин, один из учеников Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова, на Берлинале уже второй раз. Три года назад молодой режиссер представил там дебют "Мальчик русский" о событиях Первой мировой войны. Действие новой картины разворачивается уже в мирное время, но герои его - люди военные. Режиссер рассказал "РГ", чем его заинтересовала история двух летчиков-близнецов.
На съемках фильма "Брат во всем". Для актеров-близнецов Николая и Сергея Журавлевых фильм стал дебютом. Фото: ПрофиСинема На съемках фильма "Брат во всем". Для актеров-близнецов Николая и Сергея Журавлевых фильм стал дебютом. Фото: ПрофиСинема
На съемках фильма "Брат во всем". Для актеров-близнецов Николая и Сергея Журавлевых фильм стал дебютом. Фото: ПрофиСинема

В новом фильме вы опять заходите на территорию военных. Это дань отцу, военному летчику?

Фото: Предоставлено "Метрафильмс"
В Берлине прошла премьера фильма Михаила Бородина "Продукты 24"

Александр Золотухин: Когда я учился у Александра Николаевича Сокурова, он рекомендовал нам составить список тем, которые в будущем хотелось бы реализовать. Чтобы, заканчивая работу над фильмом, понимать, чем заниматься дальше. У меня такой список есть, и я ему следую.

Конечно, тема военных мне близка, что называется, по крови. Как сын летчика, я детство провел в военных гарнизонах. Тогда это был еще Советский Союз, отец служил на Украине, в Беларуси, в Казахстане. И везде это были отдаленные маленькие гарнизоны. Например, мы жили в засекреченном казахстанском Приозерске, а в письмах в адресной строке указывали Приозерск в Ленинградской области.

Не думали стать летчиком?

Александр Золотухин: Я хотел, но не сложилось. Зато сейчас снял фильм про них. Армия, в данном случае ВВС, - место, где служат люди с особыми характерами, которые интересно показать на экране. У нас, например, в роли третьего главного героя, летчика-инструктора, снялся настоящий военный. Он не актер, но очень одаренный, мужественный человек с природной органикой. О таких, как он, нечасто говорят в контексте их каждодневной службы, связанной с риском: никто не знает, чем обернется полет, вернется ли летчик на землю. Особенности их характеров в экстремальных обстоятельствах службы для меня очень важны.

В "Мальчике русском" ощущалось влияние передвижников - а сейчас вы будто добивались отсутствия всякой художественности.

Александр Золотухин: Авиационная среда из детских воспоминаний у меня ассоциируется с документальной съемкой на пленку 8 мм. У отца была любительская камера, он снимал пейзажи, нас с сестрой, самолеты в небе. Потом родители дома вешали простыню, и мы смотрели это самодельное "кино". В цветокоррекции "Брата во всем" мы и пытались передать ощущение слегка выцветшей, со смягченными цветами пленки 8 мм.

Предполагалось много документальных съемок в летном училище, - и мы с оператором Андреем Найденовым решили, что весь фильм должен сохранять эту стилистику. Одной из наших с художницей Еленой Жуковой задач было найти художественное в повседневности.

На территории какого училища вы снимали?

Александр Золотухин: Краснодарского училища военных летчиков. Волновались, дадут ли разрешение. Добро в итоге получили - спасибо продюсеру Андрею Сигле и моему мастеру Александру Сокурову.

У нас нет компьютерной графики... Обвешивали техникой самолеты. Так что в кадре - реальные полеты

В вашем фильме все полеты...

Александр Золотухин: ...настоящие. У нас нет компьютерной графики. Мы консультировались с авиаинженерами. На заводе ЛОМО сконструировали специальные кейсы для камер. Обвешивали этой техникой самолеты. В кадре - реальные полеты.

А где нашли братьев-близнецов?

Александр Золотухин: Они окончили театральное училище, "Брат во всем" их дебют. Нам очень повезло с Колей и Сережей Журавлевыми. Кастинг был длительный и сложный. Пока искали актеров, открыли целый мир - оказывается, в соцсетях есть целые клубы, группы близнецов.

Братья Журавлевы повлияли на вашу историю?

Александр Золотухин: Наблюдая вживую за ребятами, я узнавал много нового о близнецах. Парни настолько хорошо знают друг друга, что могут общаться молча, обходясь жестом. Поэтому я уменьшил количество диалогов: интереснее показать, как братья слушают и слышат друг друга. Мне хотелось показать индивидуальность каждого, чтобы зритель, постепенно узнавая героев, понимал, что каждый все-таки неповторим - у каждого свой внутренний мир.

Насчет "слушать и слышать". Вы сохранили их местный говор. Редкий случай в нашем кинематографе...

Александр Золотухин: Конечно, это важно фиксировать. В том числе и поэтому мне интересно работать с непрофессиональными актерами или актерами, которые, как братья Журавлевы, только выпустились и не успели утратить характерные нюансы в говоре, пластике.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
На кинорынке в Берлине представят новый хоррор Бекмамбетова и Okko

В названии "Мальчик русский" было заложено обобщение. В названии "Брат во всем" уже, кажется, библейское звучание.

Александр Золотухин: Я специально не закладывал каких-то библейских коннотаций, но отношения братьев - это действительно архетипическая тема, которая волнует людей издревле... Рабочее название новой картины было "Полет". И тоже в процессе работы поняли, что оно уже не соответствует внутреннему содержанию. Название должно, как обруч бочку, окольцовывать фильм. Но и давать подсказку зрителю, о чем кино. В английской версии, кстати, название звучит точнее - "Брат в каждом дюйме". То есть брат, который в каждой клеточке другого брата, в любом проявлении - любви и ревности, соперничестве и привязанности. Во всем.

Но командир-инструктор в фильме говорит им: "В самолете только одно место".

Александр Золотухин: Да, и в этом трагизм отношений героев. Военная среда подталкивает к тому, чтобы каждый стал отдельным. В фильме ситуация, когда близнецы не могут друг без друга жить и развиваться... Известно, что конфликты часто возникают на фоне агрессии, неприязни - но драматизм может возникнуть и от привязанности, перерастающей в зависимость... Еще одна волнующая меня тема - тема ответственности человека перед разрушительной силой военных технологий. Самолет не только красивая мечта и абсолютная свобода, но и мощное оружие. Перед военным летчиком неизбежно встает вопрос ответственности и морального выбора: он должен в случае приказа нажать на кнопку. И каждый, кто хочет стать военным летчиком, должен это понимать.

Кстати

В российский прокат "Брат во всем" выйдет 3 марта.

Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования
За сутки в России госпитализировали 12 653 человека с COVID-19
Песков: РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми, включая США и Европу
Субмарину США обнаружили самолеты и подлодка ТОФ
Западные авиакомпании могут прекратить полеты на Украину с 14 февраля
Где хранятся флаг СССР и глобус Петра I: К юбилею Исторического музея
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса