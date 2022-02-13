Продолжит ли дорожать древесина с началом строительного сезона

Цены практически на все виды продукции лесопромышленников за прошлый год выросли "экстраординарно", однако в январе - феврале вышли на плато: по большинству позиций они остались на прежнем уровне, только на древесные плиты, фанеру и OSB несколько снизились, отметил президент Национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Павел Карнаух. По его мнению, дальше все будет только дорожать, - придет строительный сезон, спрос увеличится и вслед за ним снова подскочат цены.
"Логистический кризис и выход из него тоже оказывают влияние на рынок древесины, - продолжает Карнаух. - Стоит учитывать и отложенный спрос на продукцию лесопромышленного комплекса: некоторые потребители отказались от покупок в 2021 году и перенесли траты на 2022 год. Также на увеличении цен скажется рост издержек производителей. Фонд оплаты труда, затраты на сырье, логистика, процессинг, комплектующие - все дорожает".
Одной из причин возможного подорожания стройматериалов может стать повышение ввозных пошлин на меламин - это вещество используется при производстве ДСП и фанеры, лакокрасочных покрытий, для улучшения текучести жидкого бетона, обработки бумаги. В прошлом году по инициативе одного из российских производителей было проведено антидемпинговое расследование в отношении китайского меламина, поясняет гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. В декабре Евразийская экономическая комиссия предложила ввести заградительные пошлины на эту продукцию из Китая - поднять их с 5% до 20%. Это решение могут принять уже в первом квартале, считает Иртуганов. "Мы выступаем против введения таких пошлин, так как это даст импульс к новому витку цен на российскую плитную продукцию, приведет к росту себестоимости производства ЛДСП и МДФ", - говорит он.
Подорожание настенных и напольных покрытий, плинтусов может достигнуть 10%, древесных плит - на 2-6%. При этом с января по сентябрь 2021 года цены производителей древесно-стружечных плит, по данным Ассоциации, выросли на 42%, древесно-волокнистых плит - на 36%, фанеры - на 40%. И одной из причин роста стало подорожание меламина и карбамида. Стоимость тонны российского меламина за год выросла почти в три раза, китайского - в 2,5 раза, европейского - в 2,27 раза с 220 до 836 долларов за тонну. Эти же опасения разделяет и Карнаух: повышение издержек на размер пошлины неизбежно приведет к росту отпускных цен для конечных потребителей. Однако, по его мнению, отечественных мощностей по выпуску меламина будет вполне достаточно, чтобы насытить рынок. В Ассоциации деревянного домостроения (АДД) отметили, что стоимость меламинового клея в цене клееных конструкций не такая большая - около 2%, в кубометре клееного бруса стоимостью 55-75 тысяч рублей клей составляет 3-4 тысячи, в плитах доля клея побольше.
Продажи домов в США достигли максимума за 15 лет, добавляет Карнаух, на том берегу Атлантики высокий спрос на жилье и активные ремонты толкнули вверх цены на пиломатериалы. И победить эту тенденцию сможет только повышение ставок по ипотечным кредитам. Поскольку Россия вовлечена в мировой рынок лесопромышленной продукции, то эти события обязательно отразятся на ценах досок на всех строительных рынках нашей страны, уверен он. В июне 2020 года доска стоила 13,5 тысячи рублей за кубометр, сейчас 23 тысячи рублей, летом ожидается цена на уровне 27-28 тысяч рублей, говорит эксперт АДД, директор производства компании Good Wood Сергей Горячев. "Но предсказания сейчас - дело неблагодарное", - добавляет он. В июне 2020 года средняя рыночная стоимость домокомплекта из клееного бруса составляла 32 тысячи рублей за кубометр, в январе 2022 года поднялась до 69 тысяч, говорит гендиректор компании "ДДМ-Строй" Вера Вавилова.
На заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совфеде были озвучены предложения АДД по стабилизации цен и снижения риска дефицита на пиломатериалы. В частности, как рассказал директор АДД по работе с госорганами Вадим Фидаров, предлагается ввести механизм повышения таможенных пошлин при превышении ценами определенного порога (и большую часть этих пошлин пускать на расширение производства и переработки древесины). Кроме того, предлагается обязать экспортеров реализовывать 15-20% от объемов экспорта на внутреннем рынке.
"Сейчас заградительных экспортных пошлин, которые коренным образом сказались бы на снижении экспорта из России, нет, действуют только пошлины на "сырые" пиломатериалы и брус более 100 мм", - напомнил Карнаух. По его оценке, от введения заградительных вывозных пошлин на лесопромышленную продукцию пострадает вся лесная отрасль.
"Если российские производители будут лишены возможности экспортировать продукцию на мировые рынки по мировым рыночным ценам, их конкурентоспособность в глобальном смысле снизится, - добавляет глава "Русского леса". - И это вряд ли поможет ценам на внутреннем рынке, - производители захотят компенсировать потери, реализовывая продукцию по той же стоимости, по какой покупают внешние потребители". Кроме того, производство пиломатериалов в России превышает потребности страны в такой продукции, в результате таких мер можно ждать банкротства многих компаний лесопромышленного комплекса, предупреждает Карнаух.