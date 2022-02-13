Продолжит ли дорожать древесина с началом строительного сезона

Дальнейшего подорожания пиломатериалов, цены на которые и так невероятно подскочили за последние два года, опасаются участники рынка. И надеются, что это будет отрегулировано таможенными пошлинами.

Цены практически на все виды продукции лесопромышленников за прошлый год выросли "экстраординарно", однако в январе - феврале вышли на плато: по большинству позиций они остались на прежнем уровне, только на древесные плиты, фанеру и OSB несколько снизились, отметил президент Национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Павел Карнаух. По его мнению, дальше все будет только дорожать, - придет строительный сезон, спрос увеличится и вслед за ним снова подскочат цены.

"Логистический кризис и выход из него тоже оказывают влияние на рынок древесины, - продолжает Карнаух. - Стоит учитывать и отложенный спрос на продукцию лесопромышленного комплекса: некоторые потребители отказались от покупок в 2021 году и перенесли траты на 2022 год. Также на увеличении цен скажется рост издержек производителей. Фонд оплаты труда, затраты на сырье, логистика, процессинг, комплектующие - все дорожает".

Одной из причин возможного подорожания стройматериалов может стать повышение ввозных пошлин на меламин - это вещество используется при производстве ДСП и фанеры, лакокрасочных покрытий, для улучшения текучести жидкого бетона, обработки бумаги. В прошлом году по инициативе одного из российских производителей было проведено антидемпинговое расследование в отношении китайского меламина, поясняет гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. В декабре Евразийская экономическая комиссия предложила ввести заградительные пошлины на эту продукцию из Китая - поднять их с 5% до 20%. Это решение могут принять уже в первом квартале, считает Иртуганов. "Мы выступаем против введения таких пошлин, так как это даст импульс к новому витку цен на российскую плитную продукцию, приведет к росту себестоимости производства ЛДСП и МДФ", - говорит он.

Подорожание настенных и напольных покрытий, плинтусов может достигнуть 10%, древесных плит - на 2-6%. При этом с января по сентябрь 2021 года цены производителей древесно-стружечных плит, по данным Ассоциации, выросли на 42%, древесно-волокнистых плит - на 36%, фанеры - на 40%. И одной из причин роста стало подорожание меламина и карбамида. Стоимость тонны российского меламина за год выросла почти в три раза, китайского - в 2,5 раза, европейского - в 2,27 раза с 220 до 836 долларов за тонну. Эти же опасения разделяет и Карнаух: повышение издержек на размер пошлины неизбежно приведет к росту отпускных цен для конечных потребителей. Однако, по его мнению, отечественных мощностей по выпуску меламина будет вполне достаточно, чтобы насытить рынок. В Ассоциации деревянного домостроения (АДД) отметили, что стоимость меламинового клея в цене клееных конструкций не такая большая - около 2%, в кубометре клееного бруса стоимостью 55-75 тысяч рублей клей составляет 3-4 тысячи, в плитах доля клея побольше.

Если экспорт станет нерентабельным из-за пошлин, можно ждать банкротств

Продажи домов в США достигли максимума за 15 лет, добавляет Карнаух, на том берегу Атлантики высокий спрос на жилье и активные ремонты толкнули вверх цены на пиломатериалы. И победить эту тенденцию сможет только повышение ставок по ипотечным кредитам. Поскольку Россия вовлечена в мировой рынок лесопромышленной продукции, то эти события обязательно отразятся на ценах досок на всех строительных рынках нашей страны, уверен он. В июне 2020 года доска стоила 13,5 тысячи рублей за кубометр, сейчас 23 тысячи рублей, летом ожидается цена на уровне 27-28 тысяч рублей, говорит эксперт АДД, директор производства компании Good Wood Сергей Горячев. "Но предсказания сейчас - дело неблагодарное", - добавляет он. В июне 2020 года средняя рыночная стоимость домокомплекта из клееного бруса составляла 32 тысячи рублей за кубометр, в январе 2022 года поднялась до 69 тысяч, говорит гендиректор компании "ДДМ-Строй" Вера Вавилова.

На заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совфеде были озвучены предложения АДД по стабилизации цен и снижения риска дефицита на пиломатериалы. В частности, как рассказал директор АДД по работе с госорганами Вадим Фидаров, предлагается ввести механизм повышения таможенных пошлин при превышении ценами определенного порога (и большую часть этих пошлин пускать на расширение производства и переработки древесины). Кроме того, предлагается обязать экспортеров реализовывать 15-20% от объемов экспорта на внутреннем рынке.

"Сейчас заградительных экспортных пошлин, которые коренным образом сказались бы на снижении экспорта из России, нет, действуют только пошлины на "сырые" пиломатериалы и брус более 100 мм", - напомнил Карнаух. По его оценке, от введения заградительных вывозных пошлин на лесопромышленную продукцию пострадает вся лесная отрасль.

Подорожание настенных покрытий и плинтусов может достигнуть 10%

"Если российские производители будут лишены возможности экспортировать продукцию на мировые рынки по мировым рыночным ценам, их конкурентоспособность в глобальном смысле снизится, - добавляет глава "Русского леса". - И это вряд ли поможет ценам на внутреннем рынке, - производители захотят компенсировать потери, реализовывая продукцию по той же стоимости, по какой покупают внешние потребители". Кроме того, производство пиломатериалов в России превышает потребности страны в такой продукции, в результате таких мер можно ждать банкротства многих компаний лесопромышленного комплекса, предупреждает Карнаух.