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Рубрика: В мире

Пушилин: Киев наращивает свои силы и технику в Донбассе

Текст: Юрий Когалов

Вооруженные силы Украины наращивают личный состав и технику в Донбассе. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

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"Наша разведка и все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идет по нарастающей с украинской стороны"​​​, - отметил глава ДНР. Он обратил внимание, что это происходит на фоне поставок Киеву вооружений из стран Запада. "К сожалению, все "горячо". Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность", - заявил Пушилин.

Ранее он уже отмечал, что у линии соприкосновения в Донбассе скопилось уже порядка 150 тысяч украинских военнослужащих. В то же время там было замечено много наемников, которые больше не пытаются замаскироваться под инструкторов.

Как заявил накануне Пушилин, ДНР делает все для дипломатического решения конфликта в Донбассе, но судя по риторике Запада и Киева, их реальным действиям, видно, что Украина готова именно к наступательным действиям, военному разрешению конфликта.

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