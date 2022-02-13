Путин обсудил вопросы безопасности с лидерами США, Франции и Беларуси

В субботу, 12 февраля, Владимир Путин провел три важных телефонных разговора с коллегами - президентами США, Франции и Беларуси. Речь шла о долгосрочных гарантиях безопасности России и ситуации вокруг Украины, в том числе связанной с провокациями о якобы планах российского вторжения на территорию этого государства. В ближайшее время Москва отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.

Разговор президентов России и США продлился чуть более часа и был посвящен важнейшей на сегодняшний день теме - вопросам обеспечения долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности РФ. Беседа прошла "в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину", рассказал по итогам журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария, американская сторона и запросила сегодняшний телефонный разговор президентов", - пояснил он.

Хотя планировалось его провести 14 февраля. С просьбой о срочных телефонных разговорах с российскими коллегами обратились и другие члены администрации. "То есть нагнетание вокруг темы вторжения велось скоординированно и истерия достигла просто апогея", - оценил кремлевский чиновник. Тем не менее беседа двух лидеров была сбалансированной и деловой.

Джо Байден сослался на опыт предшественников, которые в годы "холодной войны" делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта между нашими странами, и сказал, что две державы и сейчас конкуренты, но должны делать все, чтобы поддерживать стабильность и безопасность. Он подчеркнул, что нужно избежать худшего сценария в контексте ситуации вокруг Украины, и заверил, что он - за дипломатический путь. Байден изложил целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие российские озабоченности и инициативы из переданных американцам и натовцам проектов документов по гарантиям безопасности.

Владимир Путин заметил, что соображения будут внимательно проанализированы и их несомненно учтут, но они не затрагивают ключевых элементов российских инициатив: ни по расширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату конфигурации сил Альянса к состоянию 1997 года. По этим темам нет ответа по существу. Многие из прозвучавших в ходе разговора шагов уже есть в полученных от Вашингтона и НАТО ответах на российские предложения.

Ожидаемо Байден заговорил о возможных жестких антироссийских санкциях в контексте ситуации на Украине, но акцент в беседе был не на этом. Путин подробно изложил принципиальные подходы, пояснив, почему именно сейчас нужно решать вопросы, от которых зависит национальная безопасность РФ, коснулся истории взаимоотношений США, НАТО и России, что в итоге и привело к нынешнему кризису. В частности, отметил, что в годы "холодной войны" СССР и США были стопроцентными противниками, а в 90-е годы вроде бы друзьями, но даже тогда Штаты вели неконструктивную линию и НАТО приблизилось к границам России.

Путин подробно осветил деструктивную линию украинских властей на саботаж Минских соглашений, которая проводится все последние годы, и отметил отсутствие должного нажима со стороны Запада, чтобы Киев выполнял обязательства. Он обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, поощряя возможность провокации украинских силовиков в отношении Донбасса и Крыма. С учетом намерения Киева вернуть полуостров силовым путем гипотетическое вступление Украины в НАТО чревато самыми опасными последствиями, включая прямое военное противостояние России и Альянса. Об этом Путин подробно рассказал Байдену.

Вокруг передвижения наших войск по своей территории, пусть недалеко от украинских границ, уже не первый месяц нагнетается напряженность

"Вокруг передвижения наших войск по своей территории, пусть недалеко от украинских границ, уже не первый месяц нагнетается напряженность. В последние дни, часы ситуация просто доведена до абсурда", - оценил Ушаков. "Американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты, а параллельно вместе с союзниками накачивают "военные мускулы" Украины, выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых армейских инструкторов, - продолжил он. - Под аккомпанемент утверждений о вторжении создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооруженных сил". "Мы изложили наши соображения и несколько раз подчеркнули, что мы не понимаем, зачем передавать СМИ заведомо ложную информацию о наших российских намерениях", - добавил помощник президента.

Главы государств условились, что высказанные Байденом соображения по возможности учтут в реакции на ответы США и НАТО. В ближайшее время ее доведут до сведения партнеров и общественности, заверил Ушаков. "Было сказано, что мы уже практически завершили межведомственную проработку наших возможных действий и об этом будет объявлено в ближайшее время", - сообщил он. Байден также заметил, что хочет, чтобы отношения России и США выстраивались на основе взаимоуважения, и лидеры договорились продолжить контакты на различных уровнях по прозвучавшим в разговоре темам.

Перед беседой с Байденом Путин переговорил с Эмманюэлем Макроном. Недавно французский лидер был с визитами в Москве и Киеве, а также побеседовал с лидерами ряда европейских стран. После чего запросил телефонный разговор с российским коллегой. Президенты обменялись мнениями по вопросам гарантий безопасности России и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта. Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы и подчеркнул нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз показал безрезультатный раунд консультаций политсоветников лидеров "нормандской четверки" в Берлине. Путин и Макрон обсудили ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском вторжении на Украину.

Также в субботу состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси. Лидеры рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию вокруг реакции США и НАТО на предложения по выработке долгосрочных гарантий безопасности России, а также договорились о личных контактах.

Взгляд из США

Администрация США и западная пресса публично продолжают навязывать Украину в качестве главной темы диалога с Россией, подменяя этим предлагаемую Москвой повестку по гарантиям безопасности. В пресс-релизе Белого дома по итогам переговоров двух лидеров упоминалась лишь тема якобы грядущего "российского вторжения" на Украину, которым американские чиновники запугивают партнеров уже несколько месяцев. В тексте также сказано, что США "готовы как к дипломатии, так и к другим сценариям".

О диалоге по гарантиям безопасности в пресс-релизе нет ни слова, но в разговоре с журналистами представитель Белого дома на условиях анонимности подтвердил, что президенты России и США обсуждали вопросы европейской безопасности. В частности, Джозеф Байден озвучивал идеи американской стороны в отношении проблем, вызывающих обеспокоенность у России, а также говорил о том, что тревожит США и их союзников. Подробно комментировать содержание этих дискуссий на публику в Вашингтоне не хотят. В целом представитель Белого дома назвал разговор "профессиональным и субстантивным", но, касаясь Украины, отметил, что "фундаментальных изменений в динамике нет на протяжении уже нескольких недель".

Отдельные переговоры в субботу прошли на уровне глав внешнеполитических ведомств. В госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым также уверял в готовности идти по "дипломатическому пути" для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Вместе с тем в последние дни американские чиновники, а с их подачи и западная пресса по всем каналам до предела взвинтили градус истерии вокруг Украины. Без конца звучат утверждения о растущей угрозе военного конфликта, называются все новые даты. На этом фоне госдепартамент заявил о выезде большей части персонала посольства США в Киеве. Дипмиссия приостановит предоставление большинства консульских услуг, в ней останется только небольшая группа сотрудников, выполняющих критически значимые функции. В Пентагоне в свою очередь сообщили, что "куда-нибудь в Европу" из Украины будут перемещены около 160 американских военных инструкторов. США также призывают всех своих граждан немедленно покинуть Украину.

Одновременно американцы продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе, а также поставлять оружие Киеву. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон, в Польшу на следующей неделе будут дополнительно переброшены 3 тысячи американских солдат.

Подготовил Игорь Дунаевский