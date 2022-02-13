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13.02.2022 21:30
Рубрика: Экономика

Размеры ручной клади в самолете предложили закрепить

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8680)
Минимальные габариты ручной клади в самолетах стоит установить на уровне 100 см по сумме трех измерений, считают в Общероссийском объединении пассажиров. С такой инициативой общественники обратились в минтранс. В министерстве инициативу не комментируют. В отрасли считают такие требования избыточными.

В действующих федеральных авиационных правилах уже есть требование по весу ручной клади для бесплатного провоза - не менее 5 кг на одного пассажира. "Справедливо было бы установить аналогичное требование и по габаритам, это повысит качество услуг перевозчиков", - отмечают в объединении.

Фото: yacobchuk / istock
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Общественники указывают, что составили рейтинг компаний по условиям провоза животных, ручной клади и багажа, проанализировав данные 26 крупнейших перевозчиков. Выяснилось,что по размерам ручной клади у авиакомпаний встречается шесть различных вариантов - от 120 см по сумме трех измерений до 90 см. Меньше всех габариты ручной клади установлены у "Победы", Utair, Nordwind, Smartavia и Red Wings, а также у перевозчиков из второго и третьего дивизионов - PegasFly, Royal Flight, "РусЛайн", "Ижавиа", "ЮВТ Аэро" и "Газпром авиа".

Потому в объединении предложили установить средний размер ручной клади, чтобы гарантировать пассажирам их права.

Однако если установить средний размер клади, пассажиры будут переплачивать за билет, так как авиакомпании заложат весь потенциальный вес ручной клади в его стоимость, говорит руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. "Каждый поднятый в небо килограмм стоит денег, потому авиакомпании рассчитывают стоимость билета, исходя из заложенного размера багажа. Цена билета обязательно вырастет", - сказал Гусаров. По его словам, целесообразность предложения неочевидна, так как большой проблемы с ручной кладью сейчас нет. На конкурентном рынке многие авиакомпании зачастую сами устанавливают вес ручной клади больше, чем закреплено правилами. Тот порядок, который действует, конечно, не идеален, но он был выработан как компромиссный вариант в результате дискуссий, говорит эксперт. Изменения могут вызвать негативные последствия.

Авиакомпании эксплуатируют воздушные суда различного размера, в которых разные багажные полки. У одной авиакомпании могут быть и большие, и маленькие самолеты, причем при продаже билетов неизвестно, какое конкретно воздушное судно отправится в рейс.

"Универсальная норма по размеру ручной клади явно будет избыточной для маленьких самолетов. Это значит, что люди будут вынуждены везти что-то на коленях. А это противоречит правилам безопасности", - говорит Гусаров.

Если же установить норму размера ручной клади по минимальным размерам полок, взять с собой в салон можно будет кладь не больше дамской сумочки. Пассажиры вряд ли будут этим довольны.

На рынке также есть лоукостеры, которые используют другую модель бизнеса. Действующие сейчас правила позволяют существовать малобюджетному сегменту авиаперевозок, отметил эксперт.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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