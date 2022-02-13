С начала зимы прирост снега в Москве составил 160 см

Зима стала самой снежной за последние 4 года. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 см при годовой норме в полтора метра, - сообщает комплекс городского хозяйства. - В прошлом году за аналогичный период прирост составил 106 см, а в 2020 - лишь 44 см".

В комплексе напомнили, что продолжаются работы по вывозу снега, очистке от наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, козырьков. Задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков и около 500 автовышек.

Продолжается дежурство 300 бригад и около 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для беспрепятственного пропуска талых вод.

Отметим, что сегодня осадков не ожидается, температура будет от -1 до 0 градусов.