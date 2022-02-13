В Ивановской области четверо детей погибли на пожаре

Ивановские следователи возбудили уголовное дело о гибели четырех детей во время пожара в райцентре Юрьевец.

Сообщение о возгорании в частном деревянном доме на площади Советской армии поступило к спасателям в 8:29. На тушение были отправлены 10 пожарных машин, сообщили в ГУ МЧС по региону. Час спустя пожар был ликвидирован, его площадь составила 50 квадратных метров.

Спасатели нашли в доме тела четырех детей: от 1 до 10 лет.

- По предварительной информации, в сгоревшем доме жила мать с четырьмя детьми. Семья характеризуется как неблагополучная, местонахождение матери устанавливается, - рассказали в управлении СКР по Ивановской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе расследования будет дана правовая оценка работе органов системы профилактики.