В Москве отремонтируют фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно"

Уникальный светодинамический фонтан, расположенный в парке музея-заповедника "Царицыно", капитально отремонтируют. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Петр Бирюков.

"Этот фонтан пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей, он был запущен в апреле 2007 года вместе с открытием парка после масштабной реконструкции, - отметил Петр Бирюков. - За прошедшие годы в ходе эксплуатации появились разрушения покрытия парапетов и чаши, просадка плит, требуется замена насосов и другого оборудования, обновление сложнейших акустической и электронной систем управления".

Работы по капитальному ремонту планируется начать в октябре, после завершения сезона фонтанов, и завершить весной 2023 года. За это время полностью заменят электронную и акустическую системы управления фонтаном, усилители мощности звука, подводные светильники светодинамической подсветки, насосное оборудование. Обновят системы электроснабжения и водоснабжения, гранитную облицовку чаши фонтана, парапетов, лестниц и мощения вокруг гидротехнического сооружения. Заменят более 4 тыс. галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля. На финальном этапе будут установлены новые система видеонаблюдения и охранно-пожарная сигнализация. Работы пройдут в чаше фонтана, насосной станции и подсобных помещениях. Тяжелые строительные материалы и оборудование будут перемещаться специальным самоходным паромом, так как пешеходные мосты, ведущие к фонтану, имеют ограничения по грузоподъемности.

"После капитального ремонта качество работы фонтана улучшится, новое оборудование и коммуникации добавят яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и качества звука, - сообщил заместитель мэра. - Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволят создавать практически неограниченное число художественных композиций".