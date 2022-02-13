Власти Москвы проверят обоснованность повышенных начислений за ЖКУ в Коптево

Департамент ЖКХ Москвы проверит обоснованность начислений, выставленных частными управляющими компаниями в районе Коптево. Об этом сообщила пресс-служба ведомства журналистам.

"В ряде СМИ и социальных сетях появились сообщения о возросших начислениях за отопление в районе Коптево Северного административного округа, которые выставлены москвичам частными управляющими компаниями", - сообщает ведомство.

В соответствии с требованиями федерального законодательства проводится корректировка платежей за отопление. В этих документах установлен принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объема. По итогам года проводится корректировка стоимости до фактического объема поставленной в жилой дом тепловой энергии.

По факту выставленных в районе Коптево в адрес жителей отдельными частными управляющими компаниями счетов Департамент ЖКХ проверит обоснованность расчетов начислений за отопление.

Напомним, что жители разных районов в социальных сетях пожаловались на многотысячные счета за отопление. При этом в ПАО МОЭК якобы объяснили, что это корректировка до стоимости фактического объема тепловой энергии, потребленной в 2021 году по договорам "услуга отопления". Мол, отопительный период начался раньше, зима была холодная, вот и израсходовали тепла больше. Например, в Северном административном округе перерасходы оценили в 1,6 миллиона рублей.