В Якутии шесть человек погибли в пожаре в частном доме

В частном двухэтажном доме на улице Партизанская в якутском селе Сунтар в ночь с 12 на 13 февраля произошел пожар. Погибли шесть человек, в том числе четверо детей.

Как сообщили в региональном главке МЧС, площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Огонь охватил весь дом. Причиной трагедии могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи или короткое замыкание электропроводки. Подробности случившегося устанавливаются.

По факту ЧП начала проверку прокуратура Сунтарского района.