Жительницу Приморья осудят за истязание 12-летней дочери в гараже

В Приморье следователи оправили в суд материалы уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, которая жила в гараже с 12-летней дочерью и систематически жестоко ее избивала.

Согласно материалам следствия, в помещении, непригодном для проживания, мать и ребенок находились с марта по май 2021 года. Женщина издевалась над дочкой, мучила ее физически и нравственно, унижая ее честь и достоинство. Переодически девочку выгоняли из "дома". Необходимого родительского внимания она не получала.

"Она лишила ребенка полноценного развития, то есть лишила ее права на полноценную дальнейшую жизнь", - отмечают в пресс-службе краевого следкома.

Приморчанка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).