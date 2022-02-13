В Оренбурге на чиновников завели дело из-за нападения собак на ребенка

В Оренбурге следственные органы завели уголовное дело по статье "Халатность" на чиновников мэрии города после нападения стаи безнадзорных животных на ребенка. Об этом сообщило региональное СУ СК.

Животные напали на 13-летнюю девочку на улице Бебеля, когда она выносила мусор. Как сообщила в соцсетях мать девочки, животные искусали ей руки, ноги и спину. Лицо подросток спрятала в снег, и оно, к счастью, не пострадало.

Следствие считает, что чиновники из управления ЖКХ администрации Оренбурга не организовали, как того требует закон, работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных.

Следствие даст юридическую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управления ЖКХ.