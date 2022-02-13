В Самаре сына замглавы МВД арестовали по делу о взятке

Самарский районный суд на два месяца заключил под стражу Дениса Зубова - сына заместителя главы МВД России Игоря Зубова.
Мужчина проходит обвиняемым по делу о даче взятки. Эту информацию "РГ" подтвердили в правоохранительных органах. По этому же делу арестованы президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов, а также бывший директор перевалочной нефтебазы Василий Ермаков.
Адвокат Зубова в разговоре с журналистом ТАСС назвал арест провокацией.
Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что сумма взятки в размере 18 миллионов рублей предназначалась офицеру ФСБ "за общее покровительство". Кроме того, задержанные, по словам парламентария, обещали ежемесячно платить по пять миллионов рублей.
Расследование продолжается.