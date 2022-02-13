В Кемерове пятеро детей отравились парами хлора в бассейне

Кузбасские следователи начали доследственную проверку по факту отравления детей парами хлора, сообщили в региональном СК.

В воскресенье в одно из медучреждений Кемерова были госпитализированы пятеро ребят в возрасте от шести до 13 лет. По предварительным данным, накануне дети вместе со взрослыми находились в сауне с бассейном. Уже дома несовершеннолетние почувствовали недомогание, родители вызвали скорую помощь.

Сейчас состояние госпитализированных удовлетворительное, за ними наблюдают врачи. На месте происшествия работают следователи, специалисты изъяли образцы воды из бассейна. Также проверяется система вентиляции и очистки воды.

По итогам проверки будет принято соответствующее решение.