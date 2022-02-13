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13.02.2022 20:38
Рубрика: Происшествия

В Кемерове пятеро детей отравились парами хлора в бассейне

Кузбасские следователи начали доследственную проверку по факту отравления детей парами хлора, сообщили в региональном СК.

В Ижевске хозяйку бассейна будут судить за отравление детей хлором

В воскресенье в одно из медучреждений Кемерова были госпитализированы пятеро ребят в возрасте от шести до 13 лет. По предварительным данным, накануне дети вместе со взрослыми находились в сауне с бассейном. Уже дома несовершеннолетние почувствовали недомогание, родители вызвали скорую помощь.

Сейчас состояние госпитализированных удовлетворительное, за ними наблюдают врачи. На месте происшествия работают следователи, специалисты изъяли образцы воды из бассейна. Также проверяется система вентиляции и очистки воды.

По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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