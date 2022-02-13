180 лет назад началось строительство железной дороги из Петербурга в Москву

Новости

Западные авиакомпании могут прекратить полеты на Украину с 14 февраля 09:08
Американский эксперт назвал вымыслом заявления США о войне на Украине 08:55
Иммунолог рассказала, как провести самотестирование на COVID-19 08:40
Пушков: Заявление Венгрии о ЕС отражает общественные настроения 07:35
Песков объяснил, почему Европа покупает газ по высоким ценам 07:19
Валиева получила 26-й стартовый номер в короткой программе 06:44
Посол РФ в Швеции назвал расширение НАТО самой большой угрозой для России 06:32
Гришин победил Найта на турнире UFC 271 06:22
В Якутии возбудили дело после гибели шести человек во время пожара 06:01
Валиева провела безошибочную тренировку на ОИ 06:00
Политолог Рар: ФРГ нужно договориться с Россией об увеличении поставок газа 05:25
Спасатели подняли затонувший в приморском порту краболов 05:15
В США назвали содержательным и профессиональным разговор Путина и Байдена 04:58
Власти Норвегии отменили почти все коронавирусные ограничения 04:35
В Якутии шесть человек погибли в пожаре в частном доме 04:23
Песков: РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми, включая США и Европу 03:55
Yemen News: В Йемене похищены шесть сотрудников ООН 03:40
Захарова назвала парадом-алле снятие британского флага с посольства в Киеве 03:00
В Лондоне 13 человек пострадали в результате частичного обрушения здания бара 02:32
Врач Исаев: "Омикрон" может привести к нейроковиду и системным воспалениям 02:20
МИД РФ: США 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом 01:52
Британские пользователи Twitter восхитились картиной на фото Шойгу и Уоллеса 01:30
Захарова назвала Bloomberg средством распространения "нужной информации" 00:41
Захарова объяснила, почему США отозвали военных инструкторов с Украины 00:25
Мужская гонка преследования по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 13 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 13 февраля
13.02.2022 08:00
Рубрика: Общество

180 лет назад началось строительство железной дороги из Петербурга в Москву

Текст: Елена Сидорова
13 февраля 1842 года императором Николаем I был подписан указ о строительстве железной дороги от Петербурга до Москвы. Движение на всех участках было открыто спустя девять с половиной лет, и до сих пор поезда между двумя столицами проходят по той самой трассе, которую когда-то спроектировали императорские инженеры.
В 2019 году на построенной по указу Николая I дороге вновь появились поезда на паровой тяге. Фото: Александр Рюмин/ТАСС В 2019 году на построенной по указу Николая I дороге вновь появились поезда на паровой тяге. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В 2019 году на построенной по указу Николая I дороге вновь появились поезда на паровой тяге. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Вообще-то о строительстве ветки между Петербургом и Москвой Николай I стал грезить еще в 1835 году после встречи с австрийским инженером Францем Герстнером. Он предложил не просто построить ветку до Москвы, но и сразу дотянуть ее до Казани. Император задумался, встретился с министрами и… столкнулся с сопротивлением. Егор Канкрин, министр финансов, апеллировал к тому, что проект фантастически дорог, его окупаемость сомнительна, а риски колоссальны.

Фото: Артем Локалов
В Подмосковье показали картину с видом Венеции, под которым нашли изображение Пскова

Почему элиты не верили в железные дороги? На то было несколько причин. Например, основной грузооборот осуществлялся по воде. Перевозка крупногабаритных вещей, например, из Нижнего Новгорода в Петербург считалась неоправданным баловством.

Пассажирские перевозки между Петербургом и Москвой осуществлялись по Московскому тракту. К слову, в Петербурге начинался он с улицы, которая сейчас носит название Московского проспекта. Трафик был постоянным, извозчиками подрабатывали крепостные крестьяне. Дворяне на эту практику смотрели позитивно, именно с этих денег извозчики выплачивали им подати.

Появление железной дороги грозило извозчикам потерей заработка, а это означало негативные последствия не только для самих крепостных, но и для целых дворянских династий. Также министр финансов Канкрин высказывал опасение, что молодая российская металлургия не справится с объемом заказов и придется открыть шлюз для закупок металла за рубежом, а это станет ударом для отечественной промышленности.

Споры продолжались долго. В качестве компромисса в 1837 году была построена Царскосельская железная дорога из Петербурга в Царское Село (ныне город Пушкин). А затем началась подготовка к строительству дороги между Петербургом и Москвой.

Рассматривалось два варианта трассы: по прямой и с заходом в Великий Новгород. Последний подразумевал, что железной дороге придется делать крюк примерно в 30 верст. Хотя расстояние не совсем большое, но оно существенно увеличивало бюджет трассы. Новгородские элиты, естественно, лоббировали проход дороги через город, в качестве аргументов они приводили, например, наличие в городе порта, что открывало дополнительные возможности для грузоперевозок. Также отмечалось, что и пассажирские перевозки, если ветка пройдет через них, возрастут. Но Николай I постановил - трассу вести по прямой.

Императорскому указу инженеры следовали неукоснительно. Причем, настолько, что провели трассу через овраг на Валдае. Там был значительный перепад высот, и дорога шла с уклоном. Уже когда железнодорожное сообщение было открыто, выяснилось, что не все составы благополучно проходят этот участок. Некоторые поезда тянули по два паровоза, другие разделяли. В 1881 году был построен железнодорожный обход оврага, и долгие годы поезда ездили по нему. Но сейчас, к слову, дорога проходит и здесь по той изначальной трассе, а мощности современных локомотивов таковы, что большинство пассажиров даже не обращают внимание на уклон.

Фото: Валентина Пичурина
Курганский хирург сто лет назад проводил операции по омоложению организма

Изыскания велись с двух сторон. Одна группа инженеров вела линию из Петербурга, вторая - из Москвы. А встретились они в местечке под названием Бологое. Это было совсем маленькое село, но именно здесь, как в точке, которая находится на полпути от двух столиц, были построены важные объекты железнодорожной инфраструктуры: депо, склады, вокзал.

Движение открывалось поэтапно. Изначально поезда стали ходить до Колпино, затем - до Чудово, а в 1851 году заработали все участки. Грузовые составы доходили до пункта назначения за 48 часов, а пассажирские управлялись всего за сутки.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков: РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми, включая США и Европу
Американский эксперт назвал вымыслом заявления США о войне на Украине
Пушилин назвал провокацией взрыв на Донбассе
Врач Исаев: "Омикрон" может привести к нейроковиду и системным воспалениям
Мужская сборная России по керлингу одержала третью победу на Олимпиаде
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей