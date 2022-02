Что споет Максим Леонидов на своих юбилейных концертах

В Петербурге состоялась встреча журналистов с музыкантом Максимом Леонидовым, посвященная его 60-летию и юбилейным концертам в Петербурге (13 февраля в БКЗ "Октябрьский") и Москве (15 февраля во Дворце Молодежи). Общались мы в онлайн-формате - в связи с эпидемиологической обстановкой.

О возрасте

Все отмечают, что юбиляру никак не дашь его истинный возраст, и просят раскрыть секреты, как ему удается сохранять хорошую форму.

- Хотим мы этого или нет, но цифры в паспорте все-таки волнуют нас. Смущают. Даже если ты чувствуешь себя неплохо и полон сил. Но что делать? Время не изменить, поэтому надо продолжать жить азартно, заниматься любимым делом. Надеюсь, в моей жизни не произойдет никаких особых изменений с этой датой, мгновенно не постарею. Планов много, так что некогда думать о возрасте.

Как удается выглядеть моложе? Во-первых, все-таки надо за собой следить. Во-вторых, всю жизнь я уделяю какое-то внимание спорту и правильному питанию. Никаких секретов тут нет. Ешьте меньше булок и жирной свинины. И все будет хорошо. Я стараюсь каждый день проходить пешком 8-10 километров.

О сольных концертах

- Когда я готовлю большой сольный концерт, всегда ставлю себя на место зрителя, который купил билет, и думаю: если бы я пошел на концерт, скажем, Пола Маккартни, что хотел, чтобы он спел? И если не услышу Yesterday или Let It Be, то буду разочарован. Не проводя никаких параллелей с этим артистом, я вставил в репертуар большого концерта много популярных песен, которые у зрителя (слушателя) ассоциируются с его молодостью, хорошими временами, добрыми событиями в жизни, и ради этого, собственно он приходит в зал. Поэтому разумно соблюдать процент новых песен, которые написаны в последнее время, и старых, известных шлягеров. В этом - артистическая мудрость. Мне кажется, программа должна быть составлена таким образом, чтобы она была и познавательной - песни из нового репертуара, и ностальгической.

Отобрать хиты нелегко, песен написано много, а концерт не резиновый, бессмысленно играть его более двух часов. С кровью отбирал. Я отношусь к этому серьезно, понимаю, что у концерта должны быть начало, развитие, кульминация, финал, нельзя ставить песни в случайном порядке.

К сожалению, пандемия вносит коррективы в наши планы. Заболели несколько артистов "Ленинград Центра", с которыми мы должны были делать первое отделение (там уже несколько сезонов идет мое шоу "Я оглянулся посмотреть", в его основе моя автобиографическая книжка)…

Будут ли отличаться московский и петербургский концерты? По сути, нет. Разве что составом гостей. В московском концерте будут участвовать Валерий Сюткин и Иван Ургант. А в питерском - группа "Необарды", Андрей Макаревич, Николай Фоменко.

Название программы "Я довольно молодой бог" - ироническое. Так начинается песня "Не дай ему уйти". Она написана не от моего имени, а от имени какого-то абстрактного божества, мною выдуманного. Надеюсь, у наших слушателей хватит чувства юмора и иронии, чтобы понять, что это не значит, что Максим Леонидов считает себя богом, да еще и довольно молодым. Это шутка, конечно.

Что касается 40-летнего юбилея группы "Секрет", концерт намечен на 9 апреля в Москве, в "Крокус Сити Холле". В Петербурге вопрос о концерте пока обсуждается. Мы откликаемся на предложения промоутеров приехать в какие-то отдельные города. Выстраивать большой тур сегодня невозможно - в связи с эпидемиологической обстановкой.

О премьере мюзикла

- В петербургской Музкомедии на 13 апреля запланирована премьера моего нового мюзикла "Я ненавижу Гамлета" по одноименной пьесе американского драматурга Пола Рудника. Пьеса была поставлена на Бродвее в 1990-е. Я услышал о ней, увидел сначала отрывки в YouTube, прочитал пьесу и довольно долго с ней жил, пока не понял, что надо сделать мюзикл. Обратился к своему товарищу - питерскому детскому поэту Игорю Шевчуку (автору "Смешариков" и "Фиксиков"), он сделал адаптацию пьесы для музыкального театра. Мы купили авторские права на произведение, перенесли место действия из Нью-Йорка в Петербург. Режиссером-постановщиком выступила Ольга Прихудайлова из Москвы.

О Петербурге

- Мои воспоминания и ощущения от этого города, конечно, знакомы петербуржцам. Я познавал Петербург постепенно. Для меня он начался с проспекта Обуховской Обороны, мои родители получили там квартиру, недалеко от улицы Профессора Качалова. Тогда это была совсем окраина. Нева в том месте не одета в гранит, это обычные берега. В подростковом возрасте я переехал в центр и стал познавать его. Мне повезло - я учился прямо на Дворцовой площади, в Хоровом училище имени Глинки, которое находилось в здании Капеллы. Потом я жил в доме номер 14 на Набережной Мойки, рядом с последней квартирой Пушкина (дом 12). Безусловно, это не могло не оставить следа в моей душе, в моем представлении о красоте. Когда ты находишься в таком великолепном окружении, то волей- неволей формируется твой художественный вкус. Ты начинаешь понимать, что такое красота, гармония. Петербург для меня - место силы, которое всегда вдохновляет, которым я любуюсь. Для меня это как живое существо.

О встречах, друзьях

- Много персон, встречавшихся на моем пути, изменивших мою жизнь, начиная от родителей до друзей - старших товарищей, молодых, - влияют на меня. У кого-то учился одному, у кого-то - другому. Я благодарен моим учителям в музыкальном училище, театральном институте, у которых много чему научился. Мне очень повезло: я попал на курс великолепных педагогов - Аркадия Кацмана и Льва Додина. Потом я встретил товарищей в бит-квартете "Секрет". Я многому научился у музыкантов Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, с которыми имею честь дружить уже много лет. И так далее… И книги, безусловно, учат нас многому, и кино, произведения искусства. Если ты правильно смотришь на жизнь, то готов продолжать учиться, впитывать окружающую жизнь. Твоим учителем может быть и природа - с годами я это понимаю.

О семье

- Дети приходят на свет уже готовыми людьми, и если у них есть тяга к чему-то, мы можем им только помочь. Если им это не интересно, то как ты ни впихивай в них свои знания и навыки, они их не воспримут… Младший сын, Лёня, проявляет себя как будущий музыкант. Я не уверен, что музыка станет его профессией. Он играет на гитаре, поет, занимается актерским мастерством. Маша до сих пор не понимает, что ей по-настоящему интересно, и это нормально, как мне кажется. В 17 лет мало кто понимает, чего хочет. Она заканчивает 11-й класс, ей не до игры на гитаре. Впереди ЕГЭ. Собирается поступать в университет на дизайн. Тоже творчество, но другая ипостась.

С моей женой Александрой Камчатовой-Леонидовой, актрисой, мы бываем вместе на сцене, у нас было несколько совместных проектов. Она будет играть одну из ролей в мюзикле "Я ненавижу Гамлета", и я там буду занят в одной из ролей. Это не "кумовство", мы все-таки "с одной грядки". У нас даже одна актерская школа: Сашин педагог по актерскому мастерству Андрей Дмитриевич Андреев был стажером у Кацмана, когда я учился. Она хорошая актриса, мы говорим на одном языке, и мне всегда приятно работать с Сашей.

О работе с детьми

- Творческая "Мастерская Максима Леонидова" существует в Петербурге три года. Дети играют мюзиклы, отрывки из музыкальных пьес. Моя супруга - один из педагогов по актерскому мастерству, ведет подростковую группу. У нас грядут кое-какие изменения. Рок-группа TheSecretNews была детской, стала юношеской. В мой день рождения 13 февраля она будет принимать участие в концерте.

Об изоляции

- Как проводил время во время локдаунов? Я не испытывал какого-то недостатка в движухе. Состоялся большой онлайн- концерт "Секрета", который посмотрело несколько миллионов человек. Я прочел наконец книги, которые откладывал на неопределенное время, посмотрел кино. Давал много концертов в интернете. Написал несколько песен. Снял видео на песню Mon Amour. Развлекался как умел. Когда у тебя есть индульгенция - ничего не делать, а читать книгу на природе - это же прекрасно. Если это продолжается не долго. Ты бы, может, и хотел работать, а нельзя.

Я, конечно, больше люблю формат творческих встреч не дистанционный. С душевным разговором, включающим и песни. Иногда выступаю в небольших залах - как, например, "Гнездо глухаря", в клубах, ресторанах. В прошлом году в мае было несколько таких концертов в Израиле. Думаю, буду продолжать сольные гитарные вечера, один на один со зрителями.

О гитарах

- У меня есть несколько подаренных гитар. Они украшают стены моей мастерской, я на них не играю. Это инструменты, подписанные моими друзьями. Например, Андреем Макаревичем, Алексеем Кортневым. Гитар у меня много, но пользуюсь, в основном, двумя-тремя. Самый любимый инструмент, на котором играю все концерты, это, как ни странно, никакой не Fender и не Gibson (хотя есть любимые и среди них), а инструмент нашего питерского мастера Владимира Павлова. Он звучит лучше всех других.