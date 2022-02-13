В Петербурге таксист изнасиловал женщину-врача

В Санкт-Петербурге задержан 33-летний мужчина, подрабатывающий частным извозом. Он подозревается в нападении и сексуальном насилии над женщиной-врачом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

По предварительным данным, доктор села в машину к таксисту-частнику, но он вместо того, чтобы отвезти ее по нужному адресу, совершил насильственные действия, а затем еще и потребовал с потерпевшей 50 тысяч рублей.

Женщина сказала водителю, что ей нужно снять необходимую сумму с карты. Таксист высадил ее у торгового центра на проспекте Просвещения. Воспользовавшись этим, пострадавшая сразу же обратилась в полицию.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела - за сексуальное насилие и разбой.