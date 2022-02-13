В Петербурге отменили дистант в школах

Школы и кружки в Санкт-Петербурге с понедельника вернулись к обычной работе. Завершились ограничения, введенные для детей из-за роста заболеваемости коронавирусом. С 14 февраля ученики вновь возвращаются в классы, открывают двери и все учреждения дополнительного образования.

Напомним, карантин для детей был введен по решению Смольного с начала февраля. Школьники с 7-го по 11-й класс, студенты колледжей, а также все кружки и секции были переведены на удаленный формат работы. Горожане восприняли эту меру неоднозначно. Власти в свою очередь объясняли свое решение "вертикальным взлетом" "омикрона". За почти два года пандемии диагноз "ковид" был поставлен более 150 тысячам юных петербуржцев. 40 процентов из них заболели в течение последнего месяца.

Ограничения принесли ощутимые результаты. Заболеваемость детей за это время снизилась в полтора раза.

Кстати, "детский локдаун" отменяется на этой неделе и в других регионах. Так, с 14 февраля дети начинают учиться офлайн в Пермском крае, в Абакане все, кроме первоклашек. В Чувашии идут в школу ученики 1-4-х и 9-11-х классов. Большинство школ открылись и в Югре. С 16 февраля приступают к очным занятиям и школьники Свердловской области.