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13.02.2022 19:25
Рубрика: Общество

В Петербурге отменили дистант в школах

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8680)
Школы и кружки в Санкт-Петербурге с понедельника вернулись к обычной работе. Завершились ограничения, введенные для детей из-за роста заболеваемости коронавирусом. С 14 февраля ученики вновь возвращаются в классы, открывают двери и все учреждения дополнительного образования.
В школах Перми продлили дистанционное обучение

Напомним, карантин для детей был введен по решению Смольного с начала февраля. Школьники с 7-го по 11-й класс, студенты колледжей, а также все кружки и секции были переведены на удаленный формат работы. Горожане восприняли эту меру неоднозначно. Власти в свою очередь объясняли свое решение "вертикальным взлетом" "омикрона". За почти два года пандемии диагноз "ковид" был поставлен более 150 тысячам юных петербуржцев. 40 процентов из них заболели в течение последнего месяца.

Ограничения принесли ощутимые результаты. Заболеваемость детей за это время снизилась в полтора раза.

Кстати, "детский локдаун" отменяется на этой неделе и в других регионах. Так, с 14 февраля дети начинают учиться офлайн в Пермском крае, в Абакане все, кроме первоклашек. В Чувашии идут в школу ученики 1-4-х и 9-11-х классов. Большинство школ открылись и в Югре. С 16 февраля приступают к очным занятиям и школьники Свердловской области.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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