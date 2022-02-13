В Петербурге таксист сбежал из движущейся машины от пассажира с ножом

В Петербурге на улице Солдата Корзуна водителю такси пришлось сбегать из движущегося автомобиля от пассажира с ножом, сообщили в городском управлении вневедомственной охраны.

Конфликт начался из-за оплаты за проезд. Клиенту не понравилась цена поездки, он достал нож и заявил, что пустит его в дело.

Таксист, находясь в полной уверенности, что пассажир не шутит, разблокировал двери и выпрыгнул из автомобиля на полном ходу. Неуправляемая машина поехала дальше, но через несколько десятков метров врезалась в припаркованную иномарку.

Пассажир такси не успел покинуть машину. Водитель позвонил в полицию. На место оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны, который задержал угрожавшего и изъял у него нож.