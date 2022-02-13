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13.02.2022 17:20
Рубрика: Происшествия

На Кубани похитили 200 млн рублей, выделенных для оборудования школ

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело о хищении более 200 миллионов рублей, которые были выделены для оборудование школ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Саратовских коммунальщиков заподозрили в мошенничестве при уборке снега

Обвинительное заключение утверждено в отношении коммерческой структуры - поставщиков интерактивного оборудования. Также фигурантом является начальник отдела государственного заказа министерства образования, науки и молодежной политики региона.

По данным следствия, два предпринимателя вступили в сговор с чиновником минобразования Кубани и с его помощью победили на электронных аукционах, которые проводились для закупки оборудования в школы. Оснащение профильных кабинетов в образовательных учреждениях проводилось в рамках нацпроекта "Образование".

После победы в конкурсе бизнесмены с 2019 по 2020 год поставляли инвентарь в учебные заведения, но в гораздо меньших количествах, чем требовалось. Также он не соответствовал требованиям техзадания, характеристикам по качеству и государственным стандартам. В результате из бюджета, по данным правоохранителей, было похищено более 200 миллионов рублей.

По делу предприниматели и чиновник обвиняются по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" (часть 4 статьи 159 УК РФ). Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Краснодара.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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