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13.02.2022 16:17
Рубрика: Происшествия

Российского рэпера нашли убитым в квартире в Сочи

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: RicoSun TV/YouTube Фото: RicoSun TV/YouTube
Фото: RicoSun TV/YouTube

В Сочи на одной из съемных квартир курорта нашли тело 32-летнего мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

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По данным источников в экстренных службах, убитый оказался известным российским рэпером из Хакасии Владимиром Богдановым, выступающим под псевдонимом RicoSun. Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Также назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.

На данный момент известно, что исполнителя обнаружили на съемной квартире, которую он арендовал на время пребывания в Сочи. Тело нашел хозяин квартиры. С 1 февраля рэпер перестал отвечать на звонки, тогда хозяин жилья решил сам его проведать. Поскольку дверь в квартиру никто не открывал, мужчина воспользовался своими ключами и увидел в одной из комнат тело арендатора с ножевым ранением.

Когда произошло убийство, пока неизвестно. Все обстоятельства этой трагедии выясняют следователи.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Восточная Сибирь ЮФО Краснодарский край СФО Хакасия

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