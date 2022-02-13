Российского рэпера нашли убитым в квартире в Сочи

В Сочи на одной из съемных квартир курорта нашли тело 32-летнего мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

По данным источников в экстренных службах, убитый оказался известным российским рэпером из Хакасии Владимиром Богдановым, выступающим под псевдонимом RicoSun. Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Также назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.

На данный момент известно, что исполнителя обнаружили на съемной квартире, которую он арендовал на время пребывания в Сочи. Тело нашел хозяин квартиры. С 1 февраля рэпер перестал отвечать на звонки, тогда хозяин жилья решил сам его проведать. Поскольку дверь в квартиру никто не открывал, мужчина воспользовался своими ключами и увидел в одной из комнат тело арендатора с ножевым ранением.

Когда произошло убийство, пока неизвестно. Все обстоятельства этой трагедии выясняют следователи.