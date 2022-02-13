В Крыму наказали организаторов танца живота в районной администрации

В Крыму разразился скандал после публикации в социальных сетях видео, на котором в здании Нижнегорской районной администрации местный талант, переодетый в женскую одежду, исполняет перед собравшимися танец живота.

С художественной точки зрения выступление оказалось весьма посредственным, а вот место действия стало предметом активного обсуждения в соцсетях. Дело в том, что артист в женском купальнике кружится в танце с синим платком под флагами РФ, Республики Крым и государственным гербом России.

Оказалось, что корпоратив с танцами чиновники устроили два года назад на 23 февраля.

- Видео снято два года назад, это - профсоюзное мероприятие, на котором женщины поздравляли мужской коллектив, - пояснил Антон Кравец, глава администрации Нижнегорского района. - Руководство в принципе не знало о сути происходящих на нем "номеров".

Также глава администрации пояснил, что спорный формат неформального праздника и тем более место его проведения вызвало вопросы у руководства исполнительной власти района. И после служебного расследования организаторам было вынесено дисциплинарное взыскание. Известно, что сейчас в зале совещаний, где мужскую часть коллектива администрации поздравляли с 23 февраля, идет ремонт.