Открывший стрельбу в квартире уральский пенсионер убил свою жену

Стали известны подробности ЧП со стрельбой в квартире дома по улице Советской в Среднеуральске.

По предварительным данным, выстрелов было два, оба были произведены непосредственно в квартире ее владельцем, 67-летним пенсионером, из охотничьего ружья, пояснили в УМВД по Свердловской области. Один из выстрелов мужчина совершил в свою жену.

Дом был взят в полицейское оцепление после тревожного звонка силовикам одного из горожан. Обошлось без штурма: в ходе переговоров правоохранители убедили злоумышленника сдаться. Он не оказал сопротивления и был изрядно пьян, пояснил руководитель пресс-службы УМВД Валерий Горелых. Женщина обнаружена мертвой.

Судя по информации, полученной в ходе допроса, пенсионер, ранее не судимый, впал в депрессию, его супруга долгое время страдала хроническим заболеванием. Уральцу предстоит пройти судебную психиатрическую экспертизу, уточнили в региональном СК. Верхнепышминский следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело об убийстве.