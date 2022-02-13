В Челябинске при пожаре на лакокрасочном заводе пострадал человек

В Челябинске пожарные ликвидируют открытое горение на территории лакокрасочного завода. По информации регионального управления МЧС, пострадал один человек, он доставлен в больницу с достаточно серьезными ожогами.

Один из корпусов предприятия, расположенного в промышленной зоне города, загорелся около восьми часов утра по московскому времени. Пожару сразу присвоили повышенной номер сложности, предполагающий большую опасность. Группа людей, находившихся в помещениях завода, успела самостоятельно их покинуть.

Площадь возгорания оценена в 300 квадратных метров. В работе четыре звена газодымозащитной службы.