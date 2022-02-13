В Екатеринбурге президенту РАН презентовали проект наукограда

Президент Российской академии наук Александр Сергеев посетил столицу Среднего Урала, где подписал соглашение о сотрудничестве между академией и Свердловской областью, познакомился с проектом строительства наукограда в Академическом районе города, пообщался руководителями молодежных научных лабораторий Уральского федерального университета.

В соглашении в числе прочего говорится о развитии Академического как территории с дальнейшей концентрацией научной инфраструктуры. Сейчас здесь размещены пять из 21 института Уральского отделения РАН. В последующем к ним добавятся институты геофизики, теплофизики, электрофизики, геологии и геохимии, металлургии, клеточных технологий. Появится и медицинский кластер. Его ядром, как пояснил губернатор Евгений Куйвашев, станет НИИ охраны материнства и младенчества. К его строительству приступят приступят в следующем году, а этой весной здесь заложат первый корпус кампуса медуниверситета. Одновременно в Академическом строят жилье для ученых. Им предоставлено 30 квартир, в ближайшие три года передадут еще 114.

В инновационном центре химико-фармацевтических технологий УрФУ Александр Сергеев встретился с руководителями молодежных научных лабораторий вуза и УрО РАН. Таких лабораторий шесть, две последних - водородной энергетики, а также перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов - открыты в 2021 году в рамках развития Уральского научно-образовательного центра.