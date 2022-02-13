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13.02.2022 21:11
Рубрика: В мире

Сербы вновь демонстрируют свою искреннюю любовь к братской России

Текст: Александр Борисов (Белград)
В воскресенье в Белграде около посольства Украины прошел митинг. Сербы выступили против пробуждения неонацизма и русофобии, попыток лишить русских людей их истории, культуры и языка. Собравшиеся выразили возмущение и недавним выступлением украинского посла Олександра Александровича в национальном парламенте страны - Народной Скупщине, где дипломат обрушился с голословной критикой в адрес России.

"Ничего не имею против украинского народа, но поведение властей в последние годы, а особенно поведение посла Александровича просто отвратительно, - цитируются слова одного из участников митинга в Telegram-канале "Русский балканист". - Неподобающе для иностранного дипломата так открыто вмешиваться во внутренние дела другой страны, поучать наше правительство и подстрекать нас к конфликту с братской Россией, которая ни разу в истории нас не предала. Советская армия освободила Украину, Сербию и всю Европу от нацистов, а украинские власти сносят памятники ее солдатам и прославляют коллаборационистов, за которых должно быть стыдно каждой стране".

И действительно в нынешних турбулентных геополитических условиях Россия вновь столкнулась с тем, что у нее только 3 исторических союзника - армия, флот и сербы. А на чем же базируется наша взаимная любовь с сербами?

Исторические символы братской любви

В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра Первого - российского Императора, изменившего облик России, реформировавшего все сферы жизни страны - от государственного устройства до науки, культуры и образования. Подобные преобразования были бы невозможны без Саввы Владиславича Рагузинского, серба, большую часть жизни прожившего в России, служившего Петру Первому и много сделавшего как для нашего государства, так и для Сербии. "РГ" неоднократно писала об этой выдающейся личности.

Авторитетный балканист Юлия Юдова в беседе с корреспондентом "РГ" отметила тот факт, что в последние несколько десятилетий усилиями как сербских, так и отечественных историков, литераторов, журналистов удалось многое сделать для того, чтобы вернуть имя Саввы Владиславича из исторического забытья, чтобы широкая общественность узнала о его заслугах перед Россией, Сербией, православными народами Балкан в целом.

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"Важнейшим событием, приуроченным к празднованию 350-летия со дня рождения Саввы, стала мультимедийная выставка "Дипломат Петра I в Бурятии: Савва Владиславич-Рагузинский", которая прошла в 2019 году в Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина в Санкт-Петербурге, - напомнила она. - Выставку подготовила Национальная библиотека Республики Бурятия в сотрудничестве с представительством МИД России в города Улан-Удэ, предоставившим архивные материалы, и некоторыми другими организациями. Материалы этой выставки, а также документы, собранные сербскими историками и общественными деятелями, были представлены позднее общественности Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины".

Между тем портал "Балканист" указывает на то, что 210 лет назад в рамках противостояния с Наполеоном Россия фактически сражалась против всей Европы. Одновременно в знаменитой Военной галерее Зимнего дворца среди портретов участников кампаний 1812-1814 годов присутствуют и шестеро военачальников с сербскими корнями (Михаил Андреевич Милорадович, Илья Михайлович Дука, Николай Васильевич Вуич, Иван Егорович Шевич, Николай Иванович Депрерадович, Петр Иванович Ивелич).

В этом контексте декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович делает акцент на том, что русские и сербы - это в сущности один народ, который был разъединен с течением времени, однако сохранял традиционные культурные и духовные связи. "Многие сербы - уроженцы территорий нынешней Боснии и Герцеговины, в частности, Республики Сербской оставили значительный след в российской истории, - констатирует ученый. - Это и знатный герцеговинский род - Милорадовичи-Храбреновичи, ведущий свое происхождение от графов Охмукевичей и сыгравший столь значительную роль в истории России. Так, его яркий представитель - Михаил Андреевич Милорадович - герой Отечественной войны 1812 года, которого называли щитом армии, "воином-рыцарем, всегда близким к неприятелю". Наибольшую известность серб приобрел как один из самых опытных и умелых авангардных начальников русской армии, не случайно о нем был наслышан и сам Наполеон. Подвиги его составляют лучшие и самые яркие страницы военных летописей России. Особый период его жизни - назначение на должность генерал-губернатора Санкт-Петербурга в 1818 году".

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