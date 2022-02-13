Шойгу призвал Запад прекратить "напичкивать Украину оружием"

Конец недели ознаменовался целой серией переговоров, посвященных проблемам безопасности в целом и ситуации на Украине в частности. Диалог вели не только политики, дипломаты, но и военные.

Так, на встрече в Москве с британским коллегой Беном Уоллесом министр обороны РФ Сергей Шойгу критично оценил нынешние отношения Москвы и Лондона.

"К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдет в минус. Чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы. Без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО. И особенно с Великобританией - с учетом исторического опыта нашего сотрудничества и боевого сотрудничества", - обратился Шойгу к Уоллесу.

Он подчеркнул, что сегодня наблюдается запредельная концентрация внимания на вопросах, которые, как считают в России, могли бы решаться спокойно, в диалоге между всеми странами, без угроз введения тех или иных санкций. "Уже, по-моему, ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции. "И "катастрофические", и "потрясающие", и "уничтожающие". Много разных слов", - заметил Шойгу.

Между тем военно-политическая обстановка в Европе, по его оценке, становится все напряженнее и напряженнее. Причем не по вине России. "Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности. Но тем не менее видим, что она растет", - сказал наш министр.

Это требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Российской Федерации. Шойгу акцентировал внимание коллеги на отсутствии ответов на ключевые требования Москвы. А именно - отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ и возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО.

Наш министр подчеркнул: без решения этих вопросов снизить военно-политическую напряженность и выстроить прочную архитектуру евробезопасности невозможно.

Шойгу уверен, что западным странам необходимо внести вклад в снижение напряженности. В первую очередь для этого надо прекратить напичкивать оружием Украину. "Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего", - подчеркнул министр. А еще он прямо спросил Уоллеса, для чего Британия направила на Украину свой спецназ и до каких пор он там будет находиться?

Шойгу напомнил коллеге о печальном опыте накачивания оружием Афганистана, где не так давно бросили оружие почти на 80 миллиардов долларов. "Если говорить о "Джавелинах", противотанковых установках, то их было оставлено больше 100 в Афганистане. Если говорить о ПЗРК для борьбы с авиационными средствами, то их было оставлено больше 150", - перечислил глава военного ведомства РФ. В Москве уверены, что все это, безусловно, представляет сегодня угрозу. Особенно учитывая тот факт, что только за последнее время количество бойцов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ увеличилось в Афганистане вдвое. "И нам трудно понять, куда и в какие руки попадет это оружие. Нам бы не хотелось, чтобы эта тема уходила на второй план. Как и тема беженцев из Афганистана. Как и тема наркотрафика из Афганистана", - подчеркнул министр обороны России.

В тот же день актуальные вопросы международной безопасности обсудили по телефону начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли. А днем позже эта тема стала предметом телефонного разговора Сергея Шойгу с министром обороны США Ллойдом Остином.

Минобороны

Подлодку ВМС США типа "Вирджиния" обнаружили в районе острова Уруп Курильской гряды. Фото: u.s. navy photo by general dynamic selectric boat

Подлодку США засекли у Курил

В Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России вручили ноту представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. Это было сделано в связи с нарушением американской подлодкой государственной границы России. Данный инцидент в нашей стране расценивают как грубое нарушение норм международного права. "Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу безопасности России", - сообщили в военном ведомстве. РФ. В Минобороны России настаивают на необходимости принятия США мер для исключения подобных ситуаций в будущем. А еще наши военные предупредили: они оставляют за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные шаги для обеспечения безопасности России.

Напомним, что 12 февраля в 10.40 по московскому времени в районе проведения планового учения Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ неподалеку от острова Уруп (Курильская гряда) обнаружили подлодку ВМС США типа "Вирджиния". "В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подлодки на русском и английским языках передали сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!" - рассказали в минобороны. - Экипажем американской подлодки требование было проигнорировано". В соответствии с руководящими документами по защите границы страны в подводной среде фрегат "Маршал Шапошников" применил соответствующие средства. "Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ", - сообщили наши военные. После инцидента отряд кораблей ТОФ продолжил плановые учения. Сообщается, что моряки, в том числе, осуществляют контроль подводной среды для воспрещения нарушения государственной границы России.