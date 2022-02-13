Страны упрощают правила въезда для туристов

Обязательный карантин для приезжающих в страну иностранцев с 14 февраля отменяет Индия, сообщают представители туриндустрии. Упростил также правила въезда Тунис, ограничения сняла Норвегия.

В Индии туристам больше не потребуется сдавать ПЦР-тест спустя неделю после приезда. Туристы могут свободно путешествовать по стране. Регулярное авиасообщение с Индией восстановлено в октябре 2021 года, но направление не пользовалось популярностью у туристов из-за карантина, указывают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По обновленным правилам, перед поездкой в Индию туристы должны заполнить форму на спецсайте, указав информацию о поездках за последние 14 дней, уточняют в АТОР. Сюда же загружается отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до поездки, или сертификат о прохождении полного цикла вакцинации.

С 15 февраля Тунис отменил пятидневный карантин по прибытии для непривитых. Потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до регистрации на рейс, либо отрицательный результат экспресс-анализа, сделанного не более чем за 24 часа до регистрации. ПЦР-тесты до вылета для всех привитых путешественников старше 18 лет отменены. Вакцинированные должны предъявить только прививочный сертификат с QR-кодом на английском языке.

В Норвегии с 12 февраля отменили въездные требования по обязательной регистрации и отрицательному тесту перед прибытием. Привитым и непривитым российским туристам при въезде в Норвегию не нужно больше сдавать тесты и заполнять форму для въезда.