Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донецкой области

Украинские военные устроили стрельбу со смертельным исходом в кафе в Донецкой области. Как передает УНИАН со ссылкой на спецпрокуратуру, задержаны двое представителей ВСУ.

По данным следствия, в ночь на воскресенье, 13 февраля, подозреваемые открыли огонь по посетителям кафе в селе Гранитное. В результате погиб один нацгвардеец и один гражданский, еще несколько человек получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное убийство", "покушение на умышленное убийство" и "хулиганство".

Стоит отметить, что об инциденте стало известно еще утром, однако на тот момент правоохранители не раскрывали причастность к нему украинских военнослужащих.