Новости

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, сколько нужно пить зимой 20:47
Чумаков сообщил, что больной с "омикроном" может заразить до 16 человек 20:41
Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донецкой области 20:32
Кандидат в президенты Франции Пекресс выступила против принятия Украины в НАТО 20:31
Выдающемуся тренеру Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет 20:28
Врач назвал боли в костях, потерю веса и кашель возможными симптомами рака 20:19
Генсек ОБСЕ: СММ продолжит свою работу на Украине 20:15
Чумаков: 2% населения Земли вымерло бы, если бы не вакцины от ковида 19:48
В Индии запретили фильм о любви мужчины-офицера и мальчика из Кашмира 19:31
Путин поздравил тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову с юбилеем 18:22
Власти Москвы проверят обоснованность повышенных начислений за ЖКУ в Коптево 18:13
Госавиаслужба: Оснований для закрытия неба над Украиной нет 17:40
Открывший стрельбу в квартире уральский пенсионер убил свою жену 17:37
В "Слуге народа" назвали ситуацию вокруг "вторжения" РФ спецоперацией США 17:18
Юрист напомнил дачникам о штрафах, актуальных для зимы 17:15
В Самаре сына замглавы МВД арестовали по делу о взятке 17:12
Российские конькобежцы вышли в полуфинал Олимпиады 16:52
Умерла переводчица Ленина и Чехова Мария Антония Кабрер 16:23
Российского рэпера нашли убитым в квартире в Сочи 16:17
Австрия не намерена отказываться от "Северного потока-2" 16:03
Святыню христианского мира специально вынесли из Лувра для делегации РПЦ 15:34
Синоптик пообещал аномальное тепло до конца февраля с переходом на март 15:34
В ЛДПР призвали не верить слухам о смерти Жириновского и намерены найти распространителей фейков 15:28
Назван состав мужской сборной России по биатлону на масс-старт Игр-2022 14:56
В Свердловской области мужчина устроил стрельбу в квартире 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
13.02.2022 20:32
Рубрика: В мире

Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донецкой области

Текст: Юрий Когалов

Украинские военные устроили стрельбу со смертельным исходом в кафе в Донецкой области. Как передает УНИАН со ссылкой на спецпрокуратуру, задержаны двое представителей ВСУ.

Власти ДНР опровергли информацию о взрыве в Донецке

По данным следствия, в ночь на воскресенье, 13 февраля, подозреваемые открыли огонь по посетителям кафе в селе Гранитное. В результате погиб один нацгвардеец и один гражданский, еще несколько человек получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное убийство", "покушение на умышленное убийство" и "хулиганство".

Стоит отметить, что об инциденте стало известно еще утром, однако на тот момент правоохранители не раскрывали причастность к нему украинских военнослужащих.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования
За сутки в России госпитализировали 12 653 человека с COVID-19
Песков: РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми, включая США и Европу
Субмарину США обнаружили самолеты и подлодка ТОФ
Западные авиакомпании могут прекратить полеты на Украину с 14 февраля
Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?