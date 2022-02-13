В Индии запретили фильм о любви мужчины-офицера и мальчика из Кашмира

Минобороны Индии запретило выпускать в прокат фильм известного индийского режиссера Онира о романтических отношениях мужчины - офицера индийской армии и мальчика из Кашмира (союзных территорий Джамму и Кашмир). Фильм основан на реальных событиях. Как заявило военное ведомство, такая кинокартина выставляет в плохом свете индийскую армию, пишет газета The Times of India.

В пресс-релизе, выпущенным Минобороны Индии, говорится, что "свобода слова и выражения мнений подлежит разумным ограничениям, которые могут потребоваться для защиты интересов суверенитета и целостности Индии, безопасности государства, дружественных отношений с иностранными государствами и общественного порядка, для поддержания морали и нравственности в обществе".

Также в заявлении военных поясняется, что "обоснование выдачи разрешений кинематографистам на прокат фильмов, связанных с силовыми структурами Индии, должно гарантировать, что вооруженные силы не будут изображены в виде, который порочит их репутацию".