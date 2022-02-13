В Лондоне 13 человек пострадали в результате частичного обрушения здания бара

В субботу в восточной части Лондона частично обрушилось здание бара. По данным столичной службы скорой помощи (LAS), ЧП произошло в 16:44 по местному времени.

По данным LAS, помощь была оказана 13 гражданам. "У трех пациентов - потенциально серьезные травмы, еще 10 получили более легкие ранения", - цитирует РИА Новости заявление. Отмечается, что четыре человека были госпитализированы.

Как уточнила член британского парламента Дайана Эбботт в своем Twitter, речь идет об обрушении антресольного этажа популярного бара в районе Хакни-Уик. О причинах произошедшего ничего не сообщается.