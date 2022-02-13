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13.02.2022 20:47
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, сколько нужно пить зимой

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Казалось бы, вопрос правильного питьевого режима больше актуален летом, во время жары, а также во время активных физических нагрузок. Но обезвоживание может наступить и в холодное время года - его провоцирует центральное отопление, обогреватели, сухой воздух в помещениях. В Роспотребнадзоре в рамках программы "Здоровое питание" подготовили несколько советов по правильному питьевому режиму.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"В холодную погоду тело теряет воду также, как в теплую, из-за дыхания, потоотделения и мочеиспускания. Пар изо рта на морозе - наглядный признак потери воды. Сочетание теплой, тяжелой одежды и упражнений высокой интенсивности способствует повышенному потоотделению", - пояснили специалисты ведомства.

В сообщении отмечается, что люди, пьющие недостаточно воды, чаще страдают хроническими заболеваниями почек (образование камней, инфекции мочевыводящих путей), повышением артериального давления и другими нарушениями работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, вода помогает пищеварительной системе лучше обрабатывать пищу, что жизненно важно в зимние месяцы, когда многие склонны переедать.

Что указывает на недостаток влаги в организме?

Признаки недостатка воды в организме - сухая кожа, потрескавшиеся губы, усталость, головокружение, сухость слизистой носа.

Благодаря увлажнению слизистые барьеры защищают нас от вирусов, при сухих слизистых уровень защиты падает.

Сколько пить?

Не стоит ориентироваться на жажду. Старайтесь пить воду регулярно в течение дня, советуют в Роспотребнадзоре. Можно, например, поставить напоминание на телефоне.

Мужчинам рекомендовано получать в день до 10 стаканов жидкости, включая воду, чай, суп, женщинам - примерно 8 стаканов. При этом у активных людей, занимающихся спортом или тяжелым физическим трудом, потребности в жидкости еще больше.

При этом надо учесть, что организм получает воду из сочных фруктов и овощей.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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